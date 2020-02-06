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صور.. احتجاجات فى نيويورك على تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس ترامب

الخميس، 06 فبراير 2020 05:20 ص
صور.. احتجاجات فى نيويورك على تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس ترامب مجموعة صغير من المحتجين على تبرئة ترامب
رويترز ووكالات الأنباء

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تجمع مجموعة صغيرة من المتظاهرين ، أمام مبنى الكابيتول الأمريكي ، صباح اليوم الخميس ، احتجاجا على تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام محاكمته.وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه ، بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

مجموعة صغير من المحتجين على تبرئة ترامب
مجموعة صغير من المحتجين على تبرئة ترامب

وعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

الناس يرفعون صورا وشعارات أثناء احتجاجاهم على تبرئة ترامب
الناس يرفعون صورا وشعارات أثناء احتجاجاهم على تبرئة ترامب

وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى قالت فى وقت سابق من اليوم لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

الناس يحتجون على تبرئة الرئيس ترامب في تجمع حاشد في نيويورك
الناس يحتجون على تبرئة الرئيس ترامب في تجمع حاشد في نيويورك

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

احتجاجات محدودة فى نيويورك على تبرئة ترامب
احتجاجات محدودة فى نيويورك على تبرئة ترامب

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

احتجاجات محدودة امام مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب
احتجاجات محدودة امام مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تصويت مجلس الشيوخ على تبرئة ترامب

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.

 


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