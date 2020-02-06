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ضمن الموجة الـ 15..

صور.. إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية

الخميس، 06 فبراير 2020 10:39 ص
صور.. إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لليوم الرابع على التوالى، سير العمل فى الموجة الخامسة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت الأحد الماضى وتستمر على مدار فبراير الجاري، بمدينة الخانكة حيث تمت إزالة 88 حالة تعدى أملاك الدولة والرى والأراضى الزراعية، بقريتى عرب العليقات وأبو زعبل.

 

وشارك بالحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

 

وصرح المحافظ، بأنه يتم عمل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن أغلب الازالات عبارة عن اراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الانشاء فى مجرى السيل.

 

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات.

 

ووجه المحافظ، على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على ارض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد الاحتياجات لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

 

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إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (1)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (2)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (3)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (4)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (5)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (6)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (7)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (8)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

 

إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية (9)
إزالة 348 حالة تعد على أراضى الدولة فى 4 أيام بالقليوبية 

اخبار القليوبيه

اخبار مصر

الموجه 10 لازالة التعديات

املاك الدولة

الاراضى الزراعية

الهجان

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