صور.. إزالة 269 حالة تعد على أراضى الدولة ببنى سويف وأسيوط والأقصر

المحافظات - أيمن لطفى - ضحا صالح- أسماء على بدر– أحمد مرعى - جاكلين منير

استكملت محافظات بنى سويف وأسيوط والأقصر، الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب والتصدى لأى تعديات.

ففى بنى سويف، أكد الدكتور المحافظ محمد هانى غنيم انتظام سير العمل فى الموجة الـ 15 عشر من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت الأحد الماضى وتستمر على مدار فبراير الجاري، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وأشار محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الخميس إلى إزالة 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بناحية غياضة الشرقية مركز ببا ،ليصل بذلك إجمالى الحالات التى ازيلت "على مدار الـ 4 أيام الماضية" إلى 120 حالة، منوها عن وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

بينما أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم"، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التى انطلقت "الأحد الماضي" بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد ناصر، فبما تم إزالة 16 حالة "يوم الاثنين" بالحيبة الفشن، بينما تم إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا "يوم الثلاثاء"، فى حين تمت إزالة 6 حالات تعد "أمس الأربعاء"بغياضة ببا ،علاوة على إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

وفى أسيوط، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الموجه الـ 15 للازالة التعديات على أراضى املاك الدولة خاصة التى لم يتقدم عنها طلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التى لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود المبذولة من الدولة لاسترداد أراضيها المتعدى عليها "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة هذه التعديات موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة لـ 141حالة تعدى على 621 فدان بمراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لافتاً إلى مواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على اراض املاك الدولة.

وأوضح المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه تم إزالة 141حالة تعدى على مساحة 621فدان خلال اليوم الرابع ضمن الموجة الخامسة عشر للازالات طبقاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتصدى بكل حزم لأى شكل من أشكال التعديات سواء على الاراض الزراعية أو املاك الدولة والبرنامج الزمنى المعد لها حيث تم تسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية، مضيفاً أنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699 فدان زراعة وجارى إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126حالة بمساحة 529 فدان زراعة وجارى إرسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدان لافتاً إلى بحث دراسة أسعار أراضى أملاك الدولة على أرض الواقع ومع المتقدمين بطلبات التقنين للتأكد من السعر السائد لكل منطقه حسب قانون 144 وذلك بمشاركة الشاذلى محمد مدير المتابعة الميدانية ومديرى أملاك الدولة بالمراكز والقرى ومسئولى الزراعة والضرائب العقارية.

وعلى جانب آخر، استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء ونسب التنفيذ فى ملف التقنين والاجراءات التى اتخذتها المحافظة لمضاعفة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التى تواجه اللجان وكذلك الموقف التنفيذى للموجة الـ15 والتى تستهدف حالات التعدى والحالات غير الجادة ممن رفضوا استكمال إجراءات التقنين ... جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بشأن موقف استرداد وتقنين أراضى الدولة بحضور محافظين (الجيزة - الاسكندرية – الوادى الجديد – البحيرة – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا ) وذلك فى إطار جهود الدولة لدفع عملية تقنين أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس شريف اسماعيل وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها وعمل تقرير أسبوعى مفصل عن معدلات الأداء لعرض الموقف أولا بأول حرصًا على تحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال إننا نعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتى تفرض علينا الإسراع فى إجراءات التقنين للقضاء تماما على ظاهرة وضع اليد وتقنين أوضاع المواطنين على اراضى املاك الدولة وتثمين الاراضى بالسعر العادل وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة لافتًا إلى ضرورة تطبيق القانون دون تهاون لإنجاز هذا الملف الهام.

وأضاف المحافظ أنه تم استعراض نتائج الموجه الـ 15 للازالات لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيرًا إلى جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية لافتًا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.

وفى الأقصر، قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واستكمالاً لأعمال تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 8 حالات تعدى بمساحة 15 قيراط و12 سهم متعدية على أراضى أملاك دولة تابعة لوزارة الأوقاف عبارة عن مساحات مزروعة بمحصول قصب السكر، حيث شارك فى الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس المركز، ومسئولى الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات وإدارة الاوقاف، والمتابعة الميدانية بالمدينة، وإدارة أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وفى هذا الصدد قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، أن موجة الإزالات مستمرة لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون، والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات ولايتها، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

وفى الإسكندرية، شنت مديرية الأمن حملة مكبرة بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لإزالة التعديات على بحيرة مريوط تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء كافة التعديات على البحيرة خلال فترة زمنية محددة لإنهاء كافة التعديات على البحيرة .

وأسفرت الحملة المكبرة على ازاله 35 قرار ازاله بمنطقة حوض بحيرة مريوط غرب الإسكندرية.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية عن عمليات الإزالة تأتى على قدم وساق لإنهاء كافة التعديات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد السيسى لإنهاء كافة التعديات والتى بدأت على مراحل والتى تم تنفيذ منعا المرحلة الثالثة لبدء تطهير البحيرة وتم ازاله 35 قرار إزالة فى محيط البحيرة .

واضاف أنه سيتم استمرار الحملات يوميا التى يشرف عليها القيادات الأمنية يوميا لإنهاء كافة التعديات خلال الفترة الزمنية المحددة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية .



إزالة 8 حالات تعدى علي أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 15 للإزالات



إزالة 8 حالات تعدى علي أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 15 للإزالات



ازاله تعديات ببنى سويف



ازاله تعديات ببنى سويف



ازاله تعديات ببنى سويف



ازاله تعديات بحيرة الماريوط