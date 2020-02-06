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صندوق النقد: تراجع عائدات النفط يهدد ثروات الخليج خلال الـ15 عاماً المقبلة

الخميس، 06 فبراير 2020 07:56 م
صندوق النقد: تراجع عائدات النفط يهدد ثروات الخليج خلال الـ15 عاماً المقبلة صندوق النقد الدولى
رويترز

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 قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس إن دول الخليج العربية التى تعد من أغنى دول العالم  قد تشهد ثروتها المالية تنفد فى غضون الخمسة عشر عاما المقبلة فى ظل تدنى إيرادات النفط والغاز ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.
 
تسهم دول مجلس التعاون الخليجي الست - التى يقدر صندوق النقد صافى ثروتها المالية بتريليوني دولار - بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمى، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
 
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، "فإن أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد،" حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير.
 
وأضاف "في ضوء الوضع المالي الحالي، فإن الثروة المالية القائمة للمنطقة قد تُستنفد في الخمسة عشر عاما القادمة."
 
وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
 
وتابع "جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه... لكن، السرعة والحجم المتوقعان لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الاستقرار في ثروتها."
 
وقال صندوق النقد إن العمل بضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كان خطوة إيجابية: "هناك فرصة كبيرة لاتخاذ هذا التقدم قاعدة يمكن البناء عليها.
 
"مع تحول المنطقة صوب اقتصاد غير نفطي، فإن تحولها عن رسوم متنوعة إلى ضرائب واسعة النطاق أقل، على سبيل المثال، قد يحقق تنوعا للإيرادات تشتد الحاجة إليه."
 
كان الصندوق قال الشهر الماضي إن الكويت - التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.
 
وتتوقع السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا حجمه 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 35 مليار دولار في 2019.

صندوق النقد الدولى

الخليج

السعودية

الكويت

النفط

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