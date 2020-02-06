صحة المنوفية تناقش كيفية التعامل والوقاية من "كورونا" مع مديرى الإدارات

المنوفية- محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور نصيف حفناو العفيفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الاجتماع الشهرى مع مديرى الإدارات الطبية ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات وبحضور الدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية.

وأثناء الاجتماع تم مناقشة كيفية التعامل والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتعريف الحالة وبروتوكول التعامل مع حالات الاشتباه مع التأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة والإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه والإجراءات الوقائية.

وتنشيط ورفع الوعى المجتمعى عن طريق ندوات استهدفت فئات مختلفة من المجتمع وممثل قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة، وتضمنت التعريف بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية وكيفية التعامل بطرق صحية سليمة تحافظ على صحة أفراد الأسرة والمجتمع.

تم التنويه للاستعداد لحملة التطعيم ضد شلل الاطفال والتي سوف تبدأ من يوم 16/2 إلى 19/2 من الشهر الجارى.

وأعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الصحة لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة، وتم التأكد على توفير المستلزمات بمكافحة العدوى من المرض .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم تشكيل فرق للتصدى السريع على مستوى المديرية وتحديد مهام الفرق، بالإضافة إلى عقد اجتماعات بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية والإدارات الطبية لتنشيط الترصد وتحديد المهام وعقد دورات التدريبية على المستشفيات لتنشيط الترصد.

وأكدت أنه تم نشر تعريف الحالة لكيفية التعامل مع الحالات على جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتم التأكيد على الرائدات بضرورة نشر الرسالة الصحية على تعريف المرض وكيفية الوقاية.