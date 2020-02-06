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الخميس، 06 فبراير 2020 10:46 م
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صحة الشرقية تقدم الإرشادات الطبية لأصحاب المصانع العاشر من رمضان

الخميس، 06 فبراير 2020 09:46 م
صحة الشرقية تقدم الإرشادات الطبية لأصحاب المصانع العاشر من رمضان جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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اجتمع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع مديرى المصانع الكبرى بمدينة العاشر من رمضان والتى لديها فروع أخرى خارج الجمهورية، لتعزيز تقديم الإرشادات الطبية لهم، وطمأنة العاملين بالفروع الخارجية، والعاملين القادمين من الخارج بالفروع الداخلية .

وتناول الاجتماع تعزيز الإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن وزارة الصحة تقوم بإجراءات وقائية مشددة لجميع القادمين من الخارج لمدة 14 يوم من الأماكن المشتبه إصابتها، ويتم المتابعة لهم على مدار الساعة، مع إتخاذ جميع التدابير الاحترازية فى هذا الشأن ضد جميع الفيروسات الخطرة .

يذكر أن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ترأس حملة موسعة لمراقبة الأغذية يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية العاشر من رمضان، بالتنسيق مع مباحث التموين، للإشراف بنفسه على إعدام 146 طن أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ما بين "مواد خام، ومنتجات نهائية" تابعة لشركة تصنيع مواد غذائية بمدينة العاشر من رمضان بناء على طلبها، وبعد سقوط أمطار على هذه الكميات، ذلك فى إطار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمتابعة المستمرة على جميع المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة .

وقام وكيل وزارة بمتابعة إعدام جميع الكميات بالمدفن الصحى ببلبيس بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وبعد عرض تقرير لجنة الفحص المشكلة لهذه الكميات ، وأكد على إستمرار الحملات المكثفة بجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

 

 

 


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