شقيق صفوت حجازى يتاجر بصحة الناس: النقاب والوضوء يعالجان فيروس كورونا (فيديو)

كتب أحمد عرفة

في الوقت الذى يسعى فيه العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا الذى اجتاح العديد من الدول، وأصاب آلاف الأشخاص، خرج مذيع قناة الرحمة، أسامة حجازى، ليخلط الدين بالطب، ليزعم أن النقاب والوضوء، علاج فعال لفيروس كورونا.

مذيع قناة الرحمة الفضائية، أسامة حجازى، شقيق الإرهابى صفوت حجازى، التابعة للتيار السلفى، حاول الاعتماد على نصائح الصين ومنظمة الصحة العالمية، بشأن النظاف الشخصية وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى جعل الحلق والأنف رطبين، وغسل اليدين جيدا، قائلا إن الوضوء يعد علاجا فعالا لهذا المرض المميت، باعتبار أن الوضوء 5 مرات يضمن نظافة الأيدى بشكل كامل.

وقال مذيع قناة الرحمة خلال الفيديو، إن الوضوء يقضى على فيروس كورونا، زاعما أيضا أن النقاب يعد علاجا فعال لمرض كورونا، وأنه لولا الحرج لأمرت منظمة الصحة العالمية دول العالم بأن تجبر مواطنيها على ارتداء النقاب لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك حربا تشن ضد النقاب ورغم ذلك ولولا الإحراج لأوصت به منظمة الصحة العالمية للرجال والنساء لأن الماسك هو يعتبر نقابا وهو علاج فعال لهذا الفيروس تستخدمه دول العالم لمواجهة هذا المرض المميت، بل إن الصين كلهم الآن يرتدون ماسك، والأمريكيون 80% منهم يرتدون ماسك ، وبالتالي فإن النقاب يعد وسيلة مهمة لمواجهة هذا المرض اللعين.