وأضاف "أن الرفض غير المبرر من الشركات السويسرية للتعاون مع الشركات الروسية تحمل طابعاً أحادياً ويثير القلق"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 50 مليار دولار أمريكي.
وأكد السفير الروسي لدى سويسرا أن واشنطن تنتهك بشكل صارخ مبادئ التجارة الدولية، حيث تنشر تشريعاتها على البلدان الأخرى على نطاق واسع.