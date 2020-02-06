موسكو(أ ش أ)

أعرب السفير الروسى لدى سويسرا سيرجى جارمونين عن قلق بلاده من ميل عدد من الشركات السويسرية إلى رفض التعاون مع الشركاء الروس بسبب المخاوف من العقوبات الأمريكية، وقال جارمونين - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس "إن مخاوف السويسريين من الوقوع تحت طائلة القانون الأمريكى على خلفية عقوبات واشنطن المتصاعدة تجاه روسيا لا تسهم في تعاون متناغم بين بلدينا".

وأضاف "أن الرفض غير المبرر من الشركات السويسرية للتعاون مع الشركات الروسية تحمل طابعاً أحادياً ويثير القلق"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لسويسرا بعد الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 50 مليار دولار أمريكي.

وأكد السفير الروسي لدى سويسرا أن واشنطن تنتهك بشكل صارخ مبادئ التجارة الدولية، حيث تنشر تشريعاتها على البلدان الأخرى على نطاق واسع.

يذكر أن صحيفة سويسرية كشفت أن الشرطة المحلية فى سويسرا قد أوقت اثنين من الروس يحملان جوازات سفر دبلوماسية تخفيا فى هيئة سباكين، وذلك خلال فحص روتينى فى دافوس فى أغسطس الماضى.

وقالت صحيفة "تاجيز أنزيجي"ر السويسرية، إن الشرطة فى جروبوندين أوقفت الرجلين منتصف أغسطس الماضى لخلال فحص هوية روتينى فى المكان الذى يستضيف التجمع السنوى لقادة العالم. وزعم أحدهما على الأقل أنه سباك إلا أنهما قدما جوازى سفر دبلوماسيين خلال افحص، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة أنه صحيح أنه تم فحص المواطنين الروس فى دافوس وقاما بتحديد أنفسهما بالجوازات الدبلوماسية، لكن لم يكن هناك سببا لاعتقالهما. وتم السماح لهما بالذهاب

ورفض المتحدث باسم السفارة الروسية فى برن ما رود فى التقرير، وقال إن الدبلوماسيين الروس معتمدين خارج سويسرا وتم السماح لهما بالمضى فى طريقهما..وقال إن الجوازات الدبلوماسية يتم منحها للأشخاص رفيعى المستوى وليس للعمال اليدويين.

وقالت موقع "سويس إنفو" إن هناك تكهن بأن الروسيين ذهبا إلى دافوس من أجل الإعداد لمراقبة طويلة المدى للمشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى. وكانت المخابرات العسكرية الروسية نشطة للغاية فىا لسنوات الأخيرة ضد الأهداف السويسرية. وتعتقد سلطات بيرن أن جاسوسين روسيين استهدفا منشأ روسية تختبر الأسلحة الكيماوية خارج العاصمة بيرن. وكما يشتبه فى أن روسيا تقف وراء هجوم إلكترونى ضد مكاتب الوكالة العالية لمكافحة المنشاطت فى لوزان.