"شباب القليوبية" تختتم فعاليات "سلاحنا لبكرة 2020" بمشاركة 130 من الطلائع

القليوبية إبراهيم سالم

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بقيادة الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات برنامج "سلاحنا لبكرة 2020" لطلائع القليوبية، بمشاركة وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 26 يناير الماضي حتى 7 فبراير الجاري، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للتنمية المستدامة نحو الاهتمام بالنشء وتفعيلاً لطرق التعليم النشط التي تحث الطليع على التفكير والإبداع وليس على التلقين والحفظ .

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم تنفيذ برنامج "سلاحنا لبكرة" بمركزى شباب قليوب وكفر مناقر بمشاركة 130 طليعًا وطليعة، وذلك في عدة مجالات مختلفة وهي "اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - تبسيط العلوم - المهارات الحياتية - الفنون - المسرح – سوشيال ماركتنج - تعليم لغة الإشارة - التربية الوطنية ".

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى سد فجوات التعليم والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من قبل مراكز الشباب، إلى جانب إكساب الطلائع العديد من الاتجاهات الإيجابية والمهارات نحو التعلم وتعميق فكرهم وحثهم على الابتكار.

وأعلنت المديرية، أنه قام الدكتور محمود الصبروط مديري المديرية، بتوزيع الجوائز على الطلائع المشاركين بالبرنامج في إطار فعاليات الختام واستعرض بعض الأعمال التي قدمها الطلائع خلال فترة البرنامج، موضحة أن البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية .

فيما أقيمت، اليوم، فعاليات اليوم الثانى من دوري القليوبية لأكاديميات كرة القدم على مستوى إدارة القناطر الخيرية، المقام على ملعب مركز شباب بهادة التابع لإدارة القناطر الخيرية، حيث يهدف الدوري إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.