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شاهد لحظة خروج الطائرة التركية عن المدرج وانشطارها أثناء هبوطها فى إسطنبول

الخميس، 06 فبراير 2020 10:39 ص
شاهد لحظة خروج الطائرة التركية عن المدرج وانشطارها أثناء هبوطها فى إسطنبول الطائرة تخرج عن المدرج
كتب محمد شعلان

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نقلت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو جديد، اليوم الخميس، للحظة خروج الطائرة التركية عن المدرج وانشطارها أثناء هبوطها في مطار إسطنبول، وأظهرت اللقطات الطائرة وهى تخرج عن مدرج المطار المخصص لها في المطار ثم انقسامها وسقوطها على الأرض، وارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم الطائرة فى العاصمة التركية (اسطنبول) إلى 3 قتلى و179 مصابا، وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس، أن الطائرة كانت تقل 183 راكبا بالإضافة إلى 6 من أفراد طاقمها.

ومن جانبها، أعربت شركة طيران بيجاسوس التركية، المالكة للطائرة، عن بالغ تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

من جهتها أعلنت سلطات الطيران التركية استئناف حركة الطيران في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول عقب حادث تحطم طائرة وخروجها عن المدرج .

 

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم استئناف العمل بالمطار بدءا من الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، إلا أن عملية ارجاء والغاء الرحلات الجوية مازال مستمرا.

 

وكان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه أعلن فى وقت سابق مقتل شخص وإصابة 157 جراء تحطم طائرة وخروجها عن المدرج لدى هبوطها فى مطار صبيحة فى إسطنبول، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية فى نبأ عاجل لها مساء أمس الأربعاء، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

 

وكانت طائرة فى مطار "صبيحة جوكشن" فى إسطنبول قد تحطمت فى وقت سابق، عندما خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين، وذكرت قناة "TRT" التركية، أن الطائرة التابعة لشركة طيران "بيجاسوس" التركية خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق، وبحسب "أسوشيتد برس" يبدو أن جسم الطائرة قد انقسم إلى ثلاث قطع، وذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية مساء اليوم ارتقع لـ52 مصاباً اثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول، يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة  ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك ، وتثبت كذب وزير النقل التركي.


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تركيا

تحطم طائرة

مطار اسطنبول

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