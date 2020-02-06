س وج.. ليه جسمنا بيكهرب فى الشتاء

فاطمة ياسر

خلال فصل الشتاء تزداد فرص تعرض الكثيرين لإفراز مواد كهربائية تتسبب في تعرض المجاورين لك للسعات كهربائية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أسباب جعل الجسم يفرز مواد كهربائية خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع " sciencing".

ما هي الكهرباء التي تفرز في الجسم خلال فصل الشتاء؟

أكد التقرير أن تراكم الشحنات الكهربائية تتسبب في صدور كهرباء غير المتوازنة في الجسم، وأيضا على الأسطح المجاورة لك، ويتسبب في صدور الكهرباء نتيجة لاحتكاك جسمين أو مادتين معا ويتسبب في هذا الأمر في التعرض للاحتفاظ بالشحنة الكهربائية التي يجب إخراجها من الجسم.

فالتعرض للاحتكاك يتسبب في نقل الالكترونات بين الأجسام، وهذا يتسبب في زيادة الطاقة الايجابية والسلبية وهذا هو السبب في تعرض الأشخاص للسعات الكهربائية.

أشار التقرير، أنه عند المشي علي السجاد يتسبب في هذا الأمر تراكم الشحنات الكهربائية، وأيضا عند ارتداء الأقمشة المصنوعة من الصوف، وأشياء أخري تزيد فرص التعرض والإصابة بتعرض الأخريين للسعات الكهربائية.



التعرض لكهرباء الجسم

ما هي أسباب الكهرباء التي تفرز من الجسم؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بزيادة فرز الجسم للكهرباء، ومنها:

-الاحتكاك بالأشياء الأخري، أي ملامسة الأشياء.

-انخفاض أو ارتفاع حرارة الجسم تعد من الأسباب المؤدية للإصابة بتعرض الجسم لزيادة إفراز الكهرباء.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية أن التعرض لانخفاض ضغط الدم يزيد من فرص الإصابة بهذا الأمر.

-كما أن وضع القدمين علي الأرض يتسبب في زيادة إدخال الشحنات الكهربائية للجسم.

-ملامسة مقبض الباب يزيد من فرص تراكم الشحنات الكهربائية بالجسم.

-كما أن احتكاك الشعر بالسرير يزيد من فرص توالد الشحنات الكهربائية بالجسم.



كهرباء الجسم واسبابها

طرق للتغلب على الشحنات الكهربائية التي تفرز بالجسم؟

للقضاء علي الشحنات الكهربائية بالجسم، عليك القيام بهذه النصائح، ومنها:

-عليك الانتباه لنوعية الملابس التي تقوم بارتدائها، ولذا عليك ارتداء نعل حذاء مطاطي، وهذا للتخلص من المواد الكهربائية التي تتراكم في الجسم فعندما تمشي علي السجاد فعليك ارتداء الاحذية القطنية لتجنب تراكم الشحنات الكهربائية.

--لتجنب اللسعات الكهربائية عليك ارتداء الملابس القطنية لانها تقلل من زيادة فرص تراكم الشحنات الكهربائية بالجسم، ولذا عليك تجنب ارتداء البولستر أو النايلون.

-عليك استخدام معطرات المنزل فهي من الأمور التي تساهم بشكل كبير في التخلص من تراكم الشحنات الكهربائية بشكل كبير وملحوظ.

-عند تنظيم الملابس وغسلها عليك وضع القليل من الخل علي الملابس فهو يساهم بشكل كبير في القضاء علي الشحنات الكهربائية.