سيارة إسعاف "هامر" في روسيا للتعامل مع الحالات الحرجة فى الجليد.. فيديو

للتعامل مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى سرعة وصول سيارات الإسعاف خاصة في المناطق التي يغطيها الجليد، طرحت السلطات الطبية في روسيا سيارة اسعاف يابانية جديدة من نوع "هامر" مجهزة وقادرة على التعامل مع الظروف المناخية الصعبة، وعرضت قناة "روسيا اليوم" مشاهد لسيارة الإسعاف وهى تسير في المناطق الجليدية وعلقت: "سيارة الإسعاف اليابانية تصلك في أي وقت من الأوقات عبر جميع التضاريس حتى في فلاديفوستوك في روسيا".

Japanese ‘HUMMER’ ambulance will reach you in no time across all terrain even in Russia's Vladivostok! pic.twitter.com/FNAjchGqT7