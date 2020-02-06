سيارة إسعاف "هامر" في روسيا للتعامل مع الحالات الحرجة فى الجليد.. فيديو

كتب محمد شعلان

للتعامل مع الحالات الحرجة التي تحتاج إلى سرعة وصول سيارات الإسعاف خاصة في المناطق التي يغطيها الجليد، طرحت السلطات الطبية في روسيا سيارة اسعاف يابانية جديدة من نوع "هامر" مجهزة وقادرة على التعامل مع الظروف المناخية الصعبة، وعرضت قناة "روسيا اليوم" مشاهد لسيارة الإسعاف وهى تسير في المناطق الجليدية وعلقت: "سيارة الإسعاف اليابانية تصلك في أي وقت من الأوقات عبر جميع التضاريس حتى في فلاديفوستوك في روسيا".

Japanese ‘HUMMER’ ambulance will reach you in no time across all terrain even in Russia's Vladivostok! pic.twitter.com/FNAjchGqT7 — RT (@RT_com) February 6, 2020

وفى وقت سابق، أدى انهيار طبقة جليد كانت تغطي خليج فويفودا في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا إلى سقوط أكثر من 30 سيارة لصيادي الأسماك في مياه الخليج دون وقوع إصابات حيث رصد مقطع فيديو كيفية سقوط السيارات تحت الماء وكأنها وقعت فى مصيدة جليدية.



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وقالت وزارة الطوارئ الروسية، فى بيان لها أن الحادث الخاص بسقوط عشرات السيارات جاء جراء انتهاك الصيادين للحظر المفروض على ركن السيارات فوق الجليد حيث تم ركن السيارات بجوار بعضها مما أدى هذا الانهيار الجليدى، وذلك وفق فيديو عرضته شبكة "روسيا اليوم".

وتسببت سلسلة من الانهيارات الجليدية في دفن 11 شخصا تحت الثلوج في أقصى شرقي روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت نقلا عن السلطات المحلية.

وقالت إدارة الإقليم: "ضربت عدة انهيارات جليدية منطقة منوجوفيرشيني. ونعتقد أن 11 شخصا دفنوا تحت الثلوج".

ونقلت وكالة تاس عن تقارير قولها إن الانهيار الجليدي الأول ضرب محطة خاصة بشركة لتعدين الذهب في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وكان رجلا في الموقع في ذلك الوقت"، وأضافت "توجهت إلى هناك مجموعة من 10 من رجال الإنقاذ التابعين للشركة، إلا أن انهيارا جليديا آخر وقع ودفنهم جميعا".

وتشهد العديد من المدن الروسية مثل هذه الحوادث الخاصة بالثلوج جراء انهيار جليدي حيث شهدت مدينة خاباروفسك شرق روسيا قبل سنوات حادث انهيار جليدى، وذكر راديو (صوت روسيا) أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الجثث الأربعة مشيرا إلى أن الحادث وقع أثناء سفر مجموعة مكونة من ستة أشخاص سيرا على الجليد لمسافة تبعد 5 كليومترات عن قاعدة التزلج التي كانوا متجهين إليها، عندما حاصرتهم الثلوج، ونجح شخصان في الخروج من الكتل الجليدية المنهارة.