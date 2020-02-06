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سهم إعمار يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 06 فبراير 2020 09:54 ص
سهم إعمار يدفع بورصة دبى للمنطقة الخضراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصه دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.86 نقطة ليصل إلى مستوى 2773.62 نقطة، مدفوعا بصعود سهم إعمار للتطوير.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 28.6 مليون سهم محققة ما قيمته 59.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 552 صفقة لعدد 21 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقر سهم واحد.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.77%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار للتطوير قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 4.9 مليون ورقة بقيمة 18.8 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل علقت شركة إعمار العقارية، على التقارير الإعلامية المنشورة حديثا حول احتمال بيع أصول إلى شركة تبريد، قائلة إنها تقوم بشكل مستمر بدراسة خيارات التمويل المختلفة، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيم أنشطتها وتحقيق قيمة مضافة، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل تلك المعاملات فور الانتهاء من إعدادها.
 
فيما أعلن بنك دبى التجارى، عن تحقيق صافى ربح بلغ 1.4 مليار درهم خلال عام 2019، بنسبة نمو 20.5% كنتيجة للتحسن الملحوظ فى كافة قطاعات الأعمال تماشيا مع استراتيجية البنك، وارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المتقطعة بنسبة 6.2%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لسياسة البنك المتحفظة باقتطاع المخصصات.
 
 
 

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