سلطات مدينة الأقصر تشن حملة على قائدى عربات الحنطور وضبط 7 عربات مخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

شنت سلطات مجلس مدينة الأقصر ، بالتنسيق مع مرور الأقصر وشرطة المرافق حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، حيث استهدفت الحملة منطقة أبو الحجاج والمحطة، ومحمد فريد والمنشية والمنطقة المجاورة لشارع فندق اميليو، وذلك بعد قرارات العمل على ترخيص 340 عربة حنطور بالكامل، وتسليمهم زي خاص موحد وتركيب لوحات معدنية على كل عربة ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على النظافة العامة، والتطوير للميادين والشوارع و الكتل السكنية ورفع جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع كافة المخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 7 من قائدي عربات الحنطور المخالفة وجار تكثيف الحملات داخل شوارع المدينة للتأكد من نظافتها وخلوها من الإشغالات وعربات الحنطور المخالفة، حيث قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تنفيذاً لتلك التوجيهات من المحافظ تقرر اتخاذ تلك الإجراءات في أزمة عربات الحنطور، موضحاً أن المشكلة تكمن في أن عدد الحناطير يفوق هذا الرقم بكثير ولكن الجميع يعملون جاهدين لحل تلك المشكلة في القريب العاجل، مشيراً إلي أنه جاري التنسيق مع إدارة شرطة المرافق وننتظر تعاونها الفعلي لإنهاء مشكلة الباعة الجائلين بمنطقة أبو الجود ثم شارع المدينة المنورة، للقضاء على جميع الظواهر السلبية واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق للمناطق السالفة الذكر.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أن مشكلة إنتشار الباعة الجائلين بشكل ملفت للنظر بمنطقة شارع المدينة جاري حلها تماماً، مؤكدا أنه سيتم القضاء نهائياً بإلغاء الباعة الجائلين من مدينة الأقصر كما وعد من قبل، وأنه لن تتوانى لحظة في حل هذه المشكلة، حيث تعمل المدينة ليلاً ونهاراً على ذلك، مؤكداً أن الدليل على ذلك هو سوق شرق السكه وشارع الصنايع وجارى العمل فى أبو الجود، وذلك منذ سنوات مضت للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر