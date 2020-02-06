سعر الدولار ينخفض اليوم ما بين قرشين لـ4 قروش.. ويسجل 15.72 جنيه للشراء

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 6-2-2020، انخفاضا ملحوظا مقارنه بأسعاره أمس الأربعاء، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 15.73جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره في بنك أبو ظبى الإسلامي 4 قروش ليسجل اليوم 15.72 جنيه للشراء، 15.82جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.76 جنيه للشراء ، 15.86 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.73جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.85جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.74 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

15.84 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.72جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.82جنيه للبيع مقابل 15.86 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.72جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.82جنيه للبيع مقابل 15.86 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.72 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

15.82جنيه للبيع مقابل 15.86 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.71جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

15.81جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.72 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.82جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرشين

سعر الدولار فى بنك مصر

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين

15.83جنيه للبيع مقابل 15.85 حنيه بانخفاض قدرة قرشين.





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.72 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قرشين.

15.82 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قرشين.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قرشين.

15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 بانخفاض قدرة قرشين.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.