سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

الخميس، 06 فبراير 2020 05:07 م
زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين ريختر
كتب محمد جمال ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب جنوبي الفلبين، مساء اليوم الخميس 6 فبراير، زلزال بقوة 6.4 بمقياس ريختر، وأعلن المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل، وفقا صحيفة "بيبول" الصينية، أن زلزال على عمق 47 كيلومتر، بقوة 6.4 بمقياس ريختر، ضرب جنوبي الصين.

يذكرأن، قالت وسائل إعلام اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غربي اليونان.

 

وكان زلزالا بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب الساحل الشرقى لليونان، نهاية الشهر الماضى ، وذكر المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل أن مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالى 100 كم شرق مدينة باتراس.

 

من ناحية أخرى، ابتكر باحثون يابانيون أداة جديدة للكشف عن "الزلازل الصامتة"، وهى تحركات تكتونية صغيرة لا تنتج الهزات أو الاهتزاز على أمل التنبؤ بحدوث زلازل أكبر، حيث طور فريق من الباحثين من جامعة طوكيو وخفر السواحل اليابانى طريقة جديدة لمراقبة "الزلازل الصامتة" الأصغر تحت قاع المحيط، وتجمع تقنية المراقبة الجديدة للفريق بين البيانات التى تم جمعها من الأقمار الصناعية وأبحاث خفر السواحل فى نظام يسمى (GNSS-A).

 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقيس الأقمار الصناعية حركات سطح المحيط، بينما تستخدم سفن خفر السواحل نظامًا صوتيًا يمكنه تتبع التشوهات فى قاع المحيط بحجم صغير يصل إلى بوصتين.

واستخدم الباحثون نظام GNSS-A لتحليل البيانات التى تم جمعها بين عامى 2006 و 2018 على بعد حوالى 30 ميلًا قبالة ساحل جنوب اليابان.

 

ووجد الباحثون عدة حوادث بطيئة فى سبعة مواقع مختلفة على طول الحوض الصغير، بقياس من بوصتين إلى ثلاث بوصات، وتحدث هذه الزلات عندما تتحرك لوحتان تكتونيتان ضد بعضهما البعض دون التسبب فى أى هزات يمكن اكتشافها، وهى شائعة تحت سطح الأرض ، فى أعماق تصل إلى 40 ميلا.


ريختر

زلزال

الفلبين

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشبكة القومية للزلازل تكشف تفاصيل الهزة الأرضية بشمال شرق العريش.. فيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 04:14 م

5 هزات أرضية بمصر فى أقل من أسبوعين.. آخرها اليوم في شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر.. وأقربها للعاصمة زلزال جنوب الجيزة بقوة 2.53 ريختر شعر به سكان دهشور والعياط.. والبحوث الفلكية: لا داعى للقلق

الخميس، 06 فبراير 2020 03:55 م

حزب الشعب الجمهورى التركى: 80% من المنازل تضررت من الزلزال

الخميس، 06 فبراير 2020 03:10 م

زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب اليونان

الخميس، 06 فبراير 2020 11:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة