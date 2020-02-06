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رويترز: السودان يمنح إسرائيل موافقة مبدئية على فتح المجال الجوى

الخميس، 06 فبراير 2020 04:07 ص
رويترز: السودان يمنح إسرائيل موافقة مبدئية على فتح المجال الجوى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
رويترز

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قال المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن ، إن السودان وافق على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأثار لقاء البرهان ونتنياهو في أوغندا جدلا بالسودان بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وزاد التوتر بين قيادات الجيش والجماعات المدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعين طارئين حول زيارة أوغندا والتي تقول الحكومة السودانية إنها لم تُبلغ بها.

ورد الجيش السوداني ببيان سياسي نادر أمس الأربعاء، يصف رحلة البرهان للاجتماع مع نتنياهو بأنها في إطار "المصلحة العليا" للأمن القومي وللسودان.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني ، لوسائل إعلام عربية، إنه كان هناك اتفاق "من حيث المبدأ" على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني لكنه قال إن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وإن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي.

 

 

 


السودان

إسرائيل

تطبيع السودان وإسرائيل

الجيش السودانى

عبد الفتاح البرهان

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