روبوتات تقيس درجات الحرارة وتبلغ الشرطة عن المخالفين في الصين ..صور وفيديو

كتب هيثم سلامة

في محاوله الصين لاحتواء فيروس كورونا الذى أودى بحياة 493 شخصا حتى الآن، نشرت فريقا من الروبوتات في دوريات لقياس درجة حرارة المشاة في مراكز التسوق بمدن شانغهاى وشيان وجوبيانغ والمطارات المختلفة.





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الروبوتات تعمل على قياس درجات الحرارة للمواطنين خلال تجولهم، كما تذكر المارة بغسل أيديهم وارتداء أقنعة الوجه، كما تبلغ الشرطة في الحال، إذا اكتشفت الروبوتات شخصا لا يرتدى قناع الوجه.

وأوضح التقرير، أن الحكومة المحلية أعلنت إن كل واحدة من الروبوتات مزودة بخمس كاميرات عالية الدقة ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء، مما يمكنهم من قياس وتسجيل درجات حرارة جسم المارة داخل دائرة نصف قطرها 5 أمتار.

وأشار، أنه الروبوتات تقوم تشغيل مقطع صوتى مسجل مسبقًا ويذكر السكان بارتداء قناع الوجه أثناء الخروج وغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب التجمع والمساعدة في الحصول على درجة حرارة، كما ستكون الشرطة قادرة على التحكم في الروبوتات عن بُعد وبمجرد اكتشاف الروبوتات لشخص دون قناع للوجه وهو إجراء سيقومون بتنبيه الضباط.

وقالت حكومة مقاطعة هوانغبو بمدينة شنغهاى ، إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس بين الشرطة والسكان، كما يمكن للروبوتات أن تنقذ العاملين.

يشار إلى أنها لم تكن المرة الأولى مشاهدة الروبوتات، حيث بدأ المسعفون في محافطة قوانغدونغ، استخدام ربوتين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، حيث برمجتهم على توصيل الأدوية والطعام للمرضى وجمع ملايات الآسرة والمخلفات الطبية، مما يقلل عبء العمل على الممرضات والأطباء والحد من مخاطر العدوى.