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ردود فعل واسعة على تبرئة ترامب.. وبيلوسى تعتبره تهديدًا للديمقراطية الأمريكية

الخميس، 06 فبراير 2020 09:45 ص
ردود فعل واسعة على تبرئة ترامب.. وبيلوسى تعتبره تهديدًا للديمقراطية الأمريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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لقى تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمتى "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونجرس" فى مجلس الشيوخ، صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان الرئيس نفسه من أوائل المتفاعلين.
 
نشر ترامب مقطع فيديو مازحا إذ يشير إلى أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لمدد غير محدودة :وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيصدر بيانا رسميا من البيت الأبيض اليوم ، الخميس بشأن قرار مجلس الشيوخ بشأن "حيلة"، الإقالة :
 
ومن جانبه أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض فى أعقاب قرار المجلس جاء فيه : "اليوم انتهت محاولة الإقالة المزيفة التى صاغها الديمقراطيون بالتبرئة الكاملة للرئيس دونالد ترامب.. لقد كنا نقول طوال الوقت ، هو ليس مذنبا"، صوت مجلس الشيوخ لصالح رفض مواد المساءلة التي لا أساس لها من الصحة، ولم يصوت سوى المعارضين السياسيين للرئيس- وجميعهم ديمقراطيون، ومرشح جمهورى فاشل واحد (ميت رومني) لمادتي المساءلة". 
 
 
أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ فوصف المحاكمة، بأنها "لاقيمة لها". وكتب في تغريدة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أنكروا حق المجلس في فحص الأدلة ذات الصلة، واستدعاء الشهود والوثائق، لضمان محاكمة الرئيس ترامب بشكل صحيح، الحكم سيكون بلا معنى. لم تكن هذه محاكمة بأي طريقة، والشعب الأمريكى، يعرف ذلك" :
 
 
ونشر هذا المغرد صورة تظهر ترامب جالسا فوق قطار يجر عربات كتب عليها "التجارة" و"النفط" وغيرها:

 

وكان رومني قد صرح قبل بدء جلستي التصويت بأن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه (ترامب) ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين".
 
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
 
وفي الجمعة الماضية، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.
 
وقالت بيلوسي، في بيان لها: "تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس".
 
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكى، الجمعة الماضية، استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس ترامب، ممهدا بذلك الطريق أمام إجراء تصويت نهائي، مساء الأربعاء، يبرئ خلاله الرئيس.

 


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مجلس الشيوخ

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