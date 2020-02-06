ردود فعل واسعة على تبرئة ترامب.. وبيلوسى تعتبره تهديدًا للديمقراطية الأمريكية

لقى تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمتى "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونجرس" فى مجلس الشيوخ، صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان الرئيس نفسه من أوائل المتفاعلين.

نشر ترامب مقطع فيديو مازحا إذ يشير إلى أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لمدد غير محدودة :وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيصدر بيانا رسميا من البيت الأبيض اليوم ، الخميس بشأن قرار مجلس الشيوخ بشأن "حيلة"، الإقالة :

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض فى أعقاب قرار المجلس جاء فيه : "اليوم انتهت محاولة الإقالة المزيفة التى صاغها الديمقراطيون بالتبرئة الكاملة للرئيس دونالد ترامب.. لقد كنا نقول طوال الوقت ، هو ليس مذنبا"، صوت مجلس الشيوخ لصالح رفض مواد المساءلة التي لا أساس لها من الصحة، ولم يصوت سوى المعارضين السياسيين للرئيس- وجميعهم ديمقراطيون، ومرشح جمهورى فاشل واحد (ميت رومني) لمادتي المساءلة".

أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ فوصف المحاكمة، بأنها "لاقيمة لها". وكتب في تغريدة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أنكروا حق المجلس في فحص الأدلة ذات الصلة، واستدعاء الشهود والوثائق، لضمان محاكمة الرئيس ترامب بشكل صحيح، الحكم سيكون بلا معنى. لم تكن هذه محاكمة بأي طريقة، والشعب الأمريكى، يعرف ذلك" :