ردود فعل واسعة على تبرئة ترامب.. وبيلوسى تعتبره تهديدًا للديمقراطية الأمريكية

Republican Senators denied the Senate's right to examine relevant evidence, to call witnesses and documents, to properly try the impeachment of President Trump.The verdict will be meaningless.This wasn't a trial by any stretch of the definition. The American people know it. pic.twitter.com/OlVCDe4bpX
— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 5, 2020
فيما انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى، تبرئة الرئيس مؤكدة إنه يبقى "تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".ورأت بيلوسي أن "الرئيس يمثل تهديدًا مستمرًا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأن بإمكانه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".نانسي بيلوسىوفى أول تعليق له بعد تبرئة والده، علق جونيور، الأبن الأكبر لـ"دونالد ترامب"، عبر حسابه على انستجرام، بقوله : "الآن وقد انتهى خدعة المساءلة، ربما يمكن للديمقراطيين أن يأتوا إلى الطاولة ومحاولة القيام ببعض الأعمال لصالح الشعب الأمريكى من أجل التغيير".
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أما السياسي البريطانى، نايجل فراج، الذى دعم حركة استقلال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى، فكتب في تغريدة أن "الشعب الأميركي كسب (المعركة) ضد المنابع مرة أخرى. لقد كانت عملية المساءلة برمتها سيئة للولايات المتحدة":
President Donald Trump has been acquitted. The American people have won against the swamp yet again.The whole impeachment process was grubby, nasty and bad for the USA.
— Nigel Farage (@Nigel_Farage) February 5, 2020ودعا عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية تكساس جون راتكليف إلى محاكمة الديمقراطيين في مجلس النواب على تهمتي "إساءة استغلال السلطة والعرقلة السياسية":
Today’s vote to acquit President Trump is an ironic indictment of House Democrats’ own abuse of power and political obstruction.Full Statement: https://t.co/RIwcwn1DA4 pic.twitter.com/vhWxYgMXAp
— John Ratcliffe (@RepRatcliffe) February 5, 2020لكن المحلل السياسي يوجين روبنسون قال في مقابلة تلفزيونية "إنه رغم تبرئته، ستبقى رئاسة ترامب ملطخة":
"The stain will always be on this presidency."— MSNBC (@MSNBC) February 5, 2020
— @Eugene_Robinson, after Senate acquits President Trump on both articles of impeachment. pic.twitter.com/daTjtnvsbNهذه المغردة لخصت ما حدث في هذا "الأسبوع السيئ للغاية" للديمقراطيين، بدءا من الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا التي جعلت الحزب يبدو "غير كفوء" والخطاب "القوي" لترامب في الكونغرس، وطريقة تعامل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي معه خلال إلقاء الخطاب :
Dems have had a very bad no good terrible week: First, the Iowa caucus kerfuffle that made the party look incompetent and prevented positive news cycles. Then Trump's awesome State of the Union, frosted by Nancy's folly. Now Trump's acquittal.— Margot Cleveland (@ProfMJCleveland) February 5, 2020
President Donald Trump -Wins Again & Again & Again— Frank Haggerty (@BillCarson2162) February 5, 2020
WE LOVE TRUMP #TrumpLandslideVictory2020 pic.twitter.com/rBZm1Njuje
الصحفي الأمريكى، المحافظ بريت هيوم كتب أن رئيسة مجلس النواب قالت إن ترامب "سيبقى للأبد معزولا، لكن (بعد قرار مجلس الشيوخ) سيصبح الرئيس "للأبد بريئا" من التهم التي وجهت إليه":
Nancy Pelosi said President Trump would remain forever impeached. Now he will also remain forever acquitted.— Brit Hume (@brithume) February 5, 2020وتفاعل البعض مع موقف النائب الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني الذي كان الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد ترامب.هذا المغرد أشاد به لأنه لم يرضخ لحملة لترامب:
Mitt Romney,— kirk acevedo (@kirkacevedo) February 5, 2020
The only Republican Senator
to not suck up to@realDonaldTrump ‘s
IMMORAL TIP!#KidVicious🗣 https://t.co/6mQxWZOQVf
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