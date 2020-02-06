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ربة منزل تخنق ابنتها لشكها فى سلوكها بالمحلة

الخميس، 06 فبراير 2020 04:07 م
ربة منزل تخنق ابنتها لشكها فى سلوكها بالمحلة جثة - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أقدمت ربة منزل على قتل نجلتها خنقا لشكها فى سلوكها، وذلك بعد معرفة زوجها بأنها انجبت طفلا ليس من صلبة، فقامت بقتلها انتقاما منها.

ذلك وقد تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبطها واعترفت بارتكابها الواقعة.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوفاة ربة منزل ووجود شبهه جنائية فى الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تلك الواقعة، تحت اشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى وسمنود والعقيد احمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة.

وتبين من التحريات ان المتوفاة متزوجه وانجبت طفلا الا ان زوجها شك فى نسب الطفل له فقام بأجراء تحليلDNA  واكتشف أن الطفل ليس ابنه، فقامت والدتها بخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسها علي ذمة التحقيقات.

من ناحيه آخرى، لفظ شاب يدعى عبده الشوحه أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد إصابته بإصابات خطيره، إثر مشاجره نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيزة بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم ضبط المتهمين الثلاثة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة القضية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بوفاة المجنى عليه، متأثرا بجراحه داخل المستشفى، وتبين من تحريات الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، بإشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد احمد كوهيه وكيل الفرع.


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