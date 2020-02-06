رئيس وزراء فلسطين يثمن موقف العاهل الأردنى الرافض خطة ترامب للسلام

رام الله /أ ش أ/

أطلع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، وزير الزراعة الأردنى إبراهيم الشحاحدة، على آخر المستجدات السياسية وما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات ومشاريع، إلى جانب عرض الموقف الفلسطينى الموحد تجاه الخطة الأمريكية للسلام، والخطوات التى يقوم بها الرئيس محمود عباس دوليا لمواجهة هذه الخطة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى - وفق وكالة الأنباء الفلسطينية - عمق العلاقات التاريخية بين فلسطين والأردن، مثمنا موقف عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى الرافض لخطة السلام الأمريكية "رغم كافة الضغوط"، مشددا على أن الرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع الملك.

ووضع الوزير الأردني، رئيس الوزراء فى صورة التعاون القائم بين الأردن وفلسطين فى المجال الزراعى والعمل على زيادة التبادل التجارى بينهما، إضافة الى التحضيرات الجارية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق.

وشدد "الشحاحدة" على "الموقف الأردنى الثابت تجاه قضيتنا والذى لن يكون الا مناصرا لها"، مؤكدا أن الأولوية ستكون لفلسطين لاستيراد السلع غير المتوفرة فى الأردن.