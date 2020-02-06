سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق: أرفض أن تتعرض صورتى الشخصية لعلامة "أكس" بالساحات

الخميس، 06 فبراير 2020 04:50 م
رئيس وزراء العراق: أرفض أن تتعرض صورتى الشخصية لعلامة "أكس" بالساحات توفيق علاوى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى عن استياءه الشديد من رفع صورته مدمجة بعلامة "أكس" خلال احتجاجات المواطنين فى الساحات.

ووجه "علاوى" كلمة إلى الشعب العراقى، نشرت نصها وكالة الأنباء العراقية "واع" قائلا :"ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعى منّا المكاشفة والوضوح، والتآزر واستدعاء كلّ جهدٍ ممكن، لأجل السير باتجاه صحيح،.

وأضاف إن:" ما حدث من أوضاع مؤسفةٍ ومؤلمة فى اليومين الأخيرين، مؤشّرٌ خطير على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، من سقوط شهداء وجرحى فى كل سوح الاحتجاج ، وإن هذا الوضع ليس مقبولاً بالمرّة، وأن مَن فى الساحات هم أبناؤنا السلميّون، الذين يستحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماعُ صوتِهم، لا أن يتعرّضوا للقمع والتضييق".

وتابع إن :"الممارسات هذه تضعنا فى زاويةٍ حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل بناء ما تهدّم، وليس من الأخلاقى القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمى القلب والضمير.

وأضاف إن:" احترام الرأى والرأى الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له فى هذه الفترة، ولا أخفيكم، أننى شخصياً لا أرفضُ أن تتعرض صورتى الشخصية إلى علامة أكس فى الساحات، بقدر رفضى واستهجانى ووقوفى التام ضد مهاجمة مَن رفعوا هذه الصورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء رأيه، وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه" مضيفًا :" أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التى تعرض لها أبناؤنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كلّ مَن يقف وراءها، كائناً مَن كان، ولأى جهةٍ انتسب، فالدمُ العراقى خطّنا الأحمر الوحيد، الذى لا كرامة لنا ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا".

وتابع:"إننا وحتى اللحظة الحرجة التى نمرّ بها، مكلّفون، ولا نمتلك الصلاحيّات بسبب عدم إكتمال إجراءات تشكيل الحكومة، و كل ما يهمنا الان هو العمل من أجل عدم انزلاق الأمور إلى ما لا يُحمد عُقباه.

وأكد أننا ماضون بالترتيبات لأهم مطالب ساحات الاحتجاج، وهى تحديدُ موعد للانتخابات المبكرة، فإننا نكرّرُ تأكيدنا بأن الدم العراقى هو خطّنا الأحمر، وأننا ماضون بمحاسبة كلّ مَن تجرّأ عليه، بتحقيقات لن تستثنى أحداً.

 


العراق

رئيس وزراء العراق

حكومة العراق

الاحتجاجات في العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هجوم بالرصاص الحى من مسلحين على متظاهرين فى كربلاء العراق

الخميس، 06 فبراير 2020 04:24 م

السفير الصينى بـبغداد: نحترم قرار العراق باجلاء مواطنيه من بكين

الخميس، 06 فبراير 2020 03:53 م

وفاة لاعب منتخب العراق للكاراتيه متأثرا بجراحه على خلفية تظاهرات النجف

الخميس، 06 فبراير 2020 02:06 م

دراسة تكشف فرص نجاح رئيس وزراء العراق الجديد فى تهدئة الشارع.. وتؤكد: 3 متغيرات تحدد تحركات محمد علاوى.. تشكيل حكومة انتقالية في مدة شهر واستقطاب الدعم الشعبى.. والقوى السياسية ستحدد الخيارات المتاحة

الخميس، 06 فبراير 2020 03:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة