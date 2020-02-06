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رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع ألمانيا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:30 م
رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع ألمانيا عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السودانى
الخرطوم أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا فى المجالات المختلفة، مشيدا بموقف ألمانيا الداعم لحكومة الفترة الانتقالية.

والتقى حمدوك اليوم الخميس مع وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى جيراد مولر، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى إبراهيم البدوي، ووزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، وأكد حمدوك التزام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى السودان.

وأشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى - فى تصريح عقب اللقاء - بالشراكة المستمرة بين السودان وألمانيا، مشيدا بالمشاريع التى اضطلعت بها الحكومة الألمانية فى السودان والمساهمات المتنوعة فى مجالات البنى التحتية والطاقة.

وأكد تطلع السودان إلى تعميق التعاون مع ألمانيا فى المجال الاقتصادى والتنموى والتقني، لافتا إلى أن ألمانيا ستكون لها مساهمة فاعلة من خلال مؤتمر أصدقاء السودان، المزمع عقده فى استوكهولم لدعم الاقتصاد السوداني.

من جانبه، أكد وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى جيراد مولر، حرص ألمانيا على تعزيز الشراكة والتعاون مع السودان، موضحا أنه لا صعوبات أو مشاكل أمام التعاون التنموى مع السودان.

 


رئيس وزراء السودان

أخبار السودان

تعزيز التعاون

ألمانيا

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