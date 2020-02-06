كانبرا (أ ش أ)

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الخميس، إجراء تعديل وزارى إثر استقالة وزيرين اثنين خلال الأسبوع الماضى، وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن موريسون ونائبه مايكل ماكورميك وافقا على أسماء الوزراء الجدد، وذلك دون اتاحة المزيد من التفاصيل حول شاغلى المناصب الوزارية الجدد.