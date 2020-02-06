أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الخميس، إجراء تعديل وزارى إثر استقالة وزيرين اثنين خلال الأسبوع الماضى، وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن موريسون ونائبه مايكل ماكورميك وافقا على أسماء الوزراء الجدد، وذلك دون اتاحة المزيد من التفاصيل حول شاغلى المناصب الوزارية الجدد.
وكانت وزيرة الزراعة بريدجت ماكينزى استقالت الأحد الماضى، على خلفية مخالفتها القواعد الوزارية بشأن قرارات المنح التي أخذتها عندما كانت وزيرة للرياضة، فيما استقال وزير الموارد مات كانافان الاثنين الماضى ليتفرغ لدعم زميلته بارنبي جويس في انتخابات رئاسة حزب الوطنيين بمواجهة نائب رئيس الوزراء ماكورميك والذي فاز بالتصويت الثلاثاء الماضي.
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