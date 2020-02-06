وكانت وزيرة الزراعة بريدجت ماكينزى استقالت الأحد الماضى، على خلفية مخالفتها القواعد الوزارية بشأن قرارات المنح التي أخذتها عندما كانت وزيرة للرياضة، فيما استقال وزير الموارد مات كانافان الاثنين الماضى ليتفرغ لدعم زميلته بارنبي جويس في انتخابات رئاسة حزب الوطنيين بمواجهة نائب رئيس الوزراء ماكورميك والذي فاز بالتصويت الثلاثاء الماضي.