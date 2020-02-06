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رئيس جامعة طنطا: افتتاح مستشفى الصدر الجامعى قريبا بتكلفة 700 مليون جنيه

الخميس، 06 فبراير 2020 08:57 م
رئيس جامعة طنطا: افتتاح مستشفى الصدر الجامعى قريبا بتكلفة 700 مليون جنيه الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أشاد بمستشفي الصدر الجامعي الجديد، والتى من المقرر افتتاحها قريبا بتكلفة 700 مليون جنيه، باعتبارها أول مستشفى جامعي متخصص فى أمراض الصدر على مستوى الجامعات المصرية، كما أشاد بمركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، ومستشفى الكلى والمسالك البولية، ومستشفى الجراحات الجديد.

 

وقال رئيس الجامعة، إن وزير التعليم العالي أكد أهمية الدور الذى تلعبه المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التعليم العالي والجامعات تعطى كل الاهتمام والعناية بالقطاع الطبى، انطلاقا من أن الحفاظ على صحة المواطن المصرى، مضيفا أن الوزير أكد على الاهتمام بالمستشفيات الجامعية، والتى بلغت 113 مستشفى جامعياً، حيث مازالت هذه المستشفيات قبلة للمرضى لما تضمه من صفوة الأساتذة والأطباء والكوادر البشرية، وأحدث التجهيزات الفنية، وما تقدمه بالإضافة إلى دورها التعليمى والبحثى، من الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

 

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن الدولة لم تبخل فى تدعيم المستشفيات الجامعية، بما تحتاج إليه من الدعم المالى اللازم لإنشائها أو تحديثها، وتزويدها دائما بأحدث الأجهزة العلمية، مشيرًا إلى تخصيص 500 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات، ومبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين للتدريب بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم.

 

جدير بالذكر أن تقرير معدلات تشغيل المستشفيات الجامعية لعام 2019 أشار إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم حجزها بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية بلغ 2 مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف حالة، كما بلغ عدد أيام الإقامة 8 مليون وسبعمائة وخمسة ألف وتسعمائة وخمسون يومًا، وبلغ عدد العمليات الجراحية مليون وخمسمائة ألف عملية جراحية، كما بلغ عدد عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار 112248، حيث بلغ عدد عمليات جراحة الأورام 10059، وعدد عمليات جراحة العظام 6176، وعمليات جراحة العيون 30214، وعمليات جراحة المخ والأعصاب 10686، وعمليات جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية 67، وعمليات زراعة القوقعة 507، وعمليات زراعة الكلى 125، وعمليات القسطرة المخية 43، وعمليات القسطرة القلبية 45735، وعمليات القلب المفتوح 8400، وعمليات زراعة الكبد 236 عملية.

 

 


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