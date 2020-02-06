رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الطالبات لفوزهن بمنافسات أسبوع فتيات الجامعات المصرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

هنأ الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، فريق الطالبات المشارك في مسابقات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الذى نظمته جامعة الفيوم فى الفترة من 31 يناير حتي 6 فبراير2020 لحصد مراكز متقدمة، والحصول على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بالأنشطة المختلفة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأداء المشرف والمستوي اللائق للطالبات خلال المنافسات وما قدموه من إنجاز فى حصد الميداليات والمراكز المتقدمة، متمنياً لهن دوام التميز والنجاح ورفع اسم الجامعة عالياً بكافة المسابقات والفعاليات.

وتسلم د.أيمن الباسطي، مستشار اللجنة الرياضية، رئيس بعثة جامعة الزقازيق الدرع العام للمشاركة بالمنافسات التى شهدت تفوق للطالبات، وحصولهن علي المراكز الأولى والميداليات الذهبية فى رياضة تنس الطاولة فردى وجماعى بمشاركة الطالبات (ريم أيمن عبد السلام، نور أيمن عبدالسلام ،هدي هشام الناغي) بالفريق الجماعي، والطالبة (ريم ايمن عبدالسلام ) فردي، بالإضافة إلى حصول منتخب جوالات الجامعة علي المستوى الأول مركز أول عام .

أما في المجال العلمي، حصلت الطالبة (شريفة هاني محمد متولي مصطفي) على الميدالية الفضية فى مجال الميكاترونك، بينما حصلت الطالبة (آلاء عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الرحمن) الميدالية البرونزية في مجال الفوتوشوب.

بينما شهد المجال الفني منافسات قوية بين المشاركين، وحصلت الجامعة على الميدالية البرونزية فى مجال الفنون التشكيلية بمشاركة الطالبة (أسماء حسين)، وفي منافسات النشاط الاجتماعى حصلت الطالبة إيمان سعيد على الميدالية البرونزية فى مجال الشطرنج فردى وسادس جماعى وتاسع طالبة مثالية.

جدير بالذكر أن 138 طالبة قد شاركت بالمنافسات برعاية قطاع التعليم والطلاب، وتحت إشراف إدارة رعاية الشباب بالجامعة، حيث شاركت منتخبات الجامعة لكرة الطائرة وكرة القدم الخماسي وكرة السلة طالبات منتخب الشطرنج وفريق الجوالة طالبات و فريق كورال طالبات الجامعة.