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رئيس الوزراء الهندى: قانون الجنسية الجديد لن يضر أى مواطن فى البلاد

الخميس، 06 فبراير 2020 09:20 م
رئيس الوزراء الهندى: قانون الجنسية الجديد لن يضر أى مواطن فى البلاد ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى
نيودلهى /أ ش أ/

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أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، أن قانون الجنسية الجديد لن يضر أى مواطن فى الهند سواء كان من السيخ أو المسيحيين أو المسلمين، مشددا على أنه ليس هناك ما يدعو للخوف من هذا القانون.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها رئيس الوزراء الهندى، اليوم الخميس، أمام البرلمان، أثناء مناقشة ميزانية البلاد ، وفقا لما أورده راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية.

واتهم مودى - وفقا لـ"صوت أمريكا" - أحزاب المعارضة الهندية بالتأثر بالدعاية الباكستانية بغرض بث مشاعر الخوف فى نفوس المسلمين فى البلاد، والذين يمثلون 14% من إجمالى السكان.

وأضاف أن "باكستان لجأت إلى كل الحيل الممكنة من أجل تضليل المسلمين فى الهند "، مؤكدا أن القانون الجديد لن يضر أى مواطن فى الهند سواء كان من السيخ أو المسيحيين أو المسلمين.

وكان البرلمان الهندى وافق على قانون الجنسية الجديد - فى 11 ديسمبر الماضى - مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة فى الهند أدت إلى مصرع 23 شخصا على الأقل ، حيث قوبل القانون الجديد بانتقادات بدعوى أنه تمييزى و"يتعارض مع دستور الهند ذا الطابع العلماني".

 


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