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رئيس الحكومة العراقية المكلف: الدم العراقى هو خطنا الأحمر الوحيد

الخميس، 06 فبراير 2020 03:19 م
رئيس الحكومة العراقية المكلف: الدم العراقى هو خطنا الأحمر الوحيد محمد علاوي رئيس الحكومة العراقية المكلف
كتب سمير حسنى

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قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، إن الدم العراقى هو خطنا الأحمر الوحيد، مؤكدا المضى قدما فى الترتيبات لتحديد موعد للانتخابات المبكرة، مضيفا فى كلمة متلفزة اليوم الخميس: "لا أريد أن تتأثر صورتى الشخصية مما يجرى فى الساحات من اعتداءات، وأن ما يجرى فى الساحات قد يؤثر على استمرارنا فى المسؤولية الموكلة إلينا".

 

وبدأ رئيس الوزراء العراقى المكلف مشاوراته مع عدد من الكتل السياسية العراقية للتوافق على أسماء المرشحين لحكومته الجديدة، فى ظل استمرار التظاهرات التى تضرب الشارع العراقى، رفضاً لتسمية محمد توفيق علاوى رئيساً للوزراء، بدأ علاوى مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات مع قوى سياسية عدة.

 

وتهدف لقاءات علاوى إلى طرح برنامجه الحكومى وآلية الذهاب لانتخابات عراقية مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل، حيث سيكون التصويت على الحكومة الجديدة نهاية الشهر الحالى أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب تحالف الفتح حامد الموسوى، تأكيده أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوى طلب من القوى السياسية عدم التدخل فى عمله، ومنحه صلاحيات كبيرة من أجل حفظ أمن البلاد وتحقيق مطالب الشعب، كما طالب القوى السياسية بدعم حكومته، واختيار شخصيات مهنية ومستقلة.

 

 


علاوي

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محمد علاوي

اخبار العراق

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