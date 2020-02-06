رئيس أذربيجان: اختيار باكو لاستضافة لقاء القيادتين العسكريتين لروسيا والناتو قرار صحيح

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أكد الرئيس الأذري إلهام علييف اليوم الخميس أن العاصمة الأذربيجانية (باكو) ستستضيف لقاء القادة العسكريين القادم بين روسيا والناتو، معتبرا أنه "قرار صحيح".

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذرية نقل عن علييف أثناء لقائه بالقائد الأعلى للقوات المسلحة المشتركة لحلف الناتو في أوروبا تود والترز، قوله "نحن ممتنون لحلف شمال الأطلسي وروسيا لاختيار أذربيجان كمكان للاجتماع. أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح للغاية".

وأفاد المكتب الصحفي بأن النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية، نجم الدين صادقوف، التقى بوفد من الناتو بقيادة وولترز، الذي يزور باكو.

وبحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف - في وقت سابق اليوم - في باكو مع القيادة الأذرية قضايا الأمن الدولي والإقليمي.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف اتهم المعارضة بتخريب الدولة والترويج لحرب أهلية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - فى نشرتها باللغة الانجليزية - عن علييف قوله فى مناسبة مخصصة إحياء للذكرى السادسة والتسعين لميلاد الرئيس الراحل حيدر علييف "مرة أخرى.. الاستقرار يتمتع بحماية جيدة فى أذربيجان".

وأضاف "جماعات معينة قادت أذربيجان إلى وضع كارثى فى التسعينيات وعانت من فشل كامل والآن تحاول مرة أخرى إحراز شيء ما".

واستطرد: "أدواتهم الكذب والافتراء. لا ينتهجون أسلوبا آخر. يشوهون سمعة بلدنا عبر وسائل الإعلام ويحاولون رسم صورة قبيحة فى الداخل والخارج".

وأردف: "هم أولئك الذين قادوا أذربيجان إلى وضع يُرثى له ودمروا بلدنا وبدأوا الحرب الأهلية وأراقوا دماء أخوانهم. شعب أذربيجان لن يسمح للخائنين أعداء الوطن فعل شيء فى أذربيجان. شعب أذربيجان حكيم ويعلم كل شيء".