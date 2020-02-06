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دونالد ترامب يصف السيناتور الجمهورى ميت رومنى بالجاسوس "الديمقراطى"

الخميس، 06 فبراير 2020 04:32 م
دونالد ترامب يصف السيناتور الجمهورى ميت رومنى بالجاسوس "الديمقراطى" دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

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اشتدت حدة المعركة، بين دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، والسيناتور الجمهورى ميت رومنى، إذ وصفه ترامب بأنه جاسوس ديمقراطى.

وقام ترامب بإعادة تغريد فيديو يصف ميت رومني بأنه "عميل سرى للديمقراطيين" بعد مخالفته لموقف الحزب الجمهورى في التصويت على إدانة ترامب، إذ صوت إدانة الرئيس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشر ترامب الفيديو بعد عدة ساعات من تبرئته في محاكمة بقيادة الجمهوريين، وفي الفيديو اتهم ترامب رومني بأنه جاسوس ديمقراطي.

ميت رومنى
ميت رومنى

 

كما وصفه بأنه "عميل سري للديمقراطيين"، وأشار ترامب، في تغريدة منفصلة، إلى رومني بأنه "مرشح رئاسي فاشل".

هذا وانشق السناتور الجمهورى ميت رومنى عن حزبه ، وأعلن أنه صوت لإدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المحاكمة التى يجريها مجلس الشيوخ لترامب.

وأجرى مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الجمهوريون تصويتا تاريخيا عند الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) حول ما إذا كان سيدين ترامب فى تهمتى إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل فى المجلس.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

وعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

 وكانت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى قالت فى وقت سابق لزملائها النواب الديمقراطيين، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

 

 

 


ترامب

ميت رومنى

العزل

تبرئة ترامب

دونالد ترامب

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