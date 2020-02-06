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دفاية الموت تتسبب فى مصرع 3 أطفال ووالدهم بفيصل.. شاهد آثار الحريق

الخميس، 06 فبراير 2020 02:09 م
دفاية الموت تتسبب فى مصرع 3 أطفال ووالدهم بفيصل.. شاهد آثار الحريق أثار حريق شقة فيصل
كتب كريم صبحى

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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، آثار حريق شب فى شقة بمنطقة فيصل، والذى أسفر عن مصرع رضيعين توأم عمرهما 5 أشهر وشقيقهما ووالدهم، حيث كشفت المعاينة عن احتراق الشقة بالكامل، ووجود دفاية محترقة فى غرفة النوم .

وكشفت المعاينة أن الشقة فى الطابق الـ11، ويسكن فيها مواطن سودانى وزوجته المصرية و4 أطفال توفى منهم 3 ووالدهم بينما تم نقل الأم طفلتها إلى مستشفى الهرم وحالتها مستقرة .

 

وقال شهود عيان على الحادث، إن 3 أطفال ووالدهم لقوا مصرعهم عقب نشوب حريق فى شقتهم بمنطقة فيصل بالهرم، مشيرا إن الدفاية هى سبب الحريق حيث كانت فى وضع تشغيل أثناء نوم المجنى عليهم فى غرقة النوم.

 

وقال حارس العقار إن المجنى عليه سودانى متزوج من مصرية وأنجب منها 4 أطفال منهم اثنين فى عمر 5 شهور، توفوا بالحادث، بينما تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 12 سنة ووالدتهم.

 

وكشف حارس العقار أن المجنى عليه مقيم فى العقار منذ عامين، ويشهد له بحسن خلقه، مشيرا إلى أن الحريق وقع فى الساعات الأولى من الصباح وشاهد الدفاية فى فرفة النوم.

 

وكان 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل الـ 4 جثث إلى المستشفى.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

 

 


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