دراسة: كورونا لا يسبب أعراض حادة لدى الأطفال

كتبت: إنجي مجدي

بينما أصاب فيروس كورونا الجديد اكثر من 28 الف شخص وتوفي ما لا يقل عن 564 حتي الان، فإن البيانات الخاصة بالمرضى تشير إلى ان قلة قليلة من الأطفال ظهرت عليهم اعراض حادة حتي الآن.

ووفقا لتقرير علمي حديث عن المرض المتفشي في الصين، فإن متوسط عمر المرضي بين 49 و56 عاما ذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقال الدكتور مالك بيريس، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة هونج كونج، الذي طور اختبار تشخيصي لفيروس كورونا الجديد: "تخميني القوي هو أن الأشخاص الأصغر سنا يصابون بالعدوى ، لكن اعراض الفيروس تكون اخف لديهم"

وأشار انه ربما لا يرى العلماء المزيد من الأطفال المصابين لأنه "ليس لدينا بيانات عن الحالات الأكثر اعتدالا".

وأضاف "إذا انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وانتشر على نطاق واسع كما هو الحال مع الأنفلونزا الموسمية، فربما نرى المزيد".

وفي إحدى الحالات المنشورة، سافر طفل يبلغ من العمر 10 أعوام إلى ووهان، مركز اندلاع المرض، مع عائلته.

ولدى عودته إلى شينزين، أصيب جميع افراد الأسرة، والذين تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 66 ، بالحمى والتهاب الحلق والإسهال والالتهاب الرئوي بينما وجد الأطباء أن الطفل مصاب أيضًا بالتهاب رئوي فيروسي في الرئتين، لكن دون أعراض خارجية.

ويشك بعض العلماء في أن ما يصاب به الأطفال هو الفيروس القديم. وقالت الدكتورة رينا ماكنتاير، عالمة الأوبئة بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا ، التي تدرس انتشار فيروس كورونا الجديد: "من المؤكد أن الأطفال إما ان يكونوا إما مصابين بدون اعراض أو تكون العدوي خفيفة لديهم".

ويماثل هذا النمط ذلك الذي ظهر أثناء تفشي السارس وفيروس كورونا الاول، وكذلك فيروسات كورونا السلالات السابقة. أودى ظهور كورونا في السعودية عام 2012 وكوريا الجنوبية في عام 2015 معًا بحياة أكثر من 800 شخص. معظم الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى لم تظهر عليهم أعراض.

ولم يُقتل أي طفل خلال وباء السارس في عام 2003 ، وكانت غالبية حالات الوفاة البالغ عددها 800 حالة في الأشخاص الذين تجاوزوا سن 45 ، وكان الرجال أكثر عرضة للخطر.