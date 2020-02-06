خلال زيارته للعريش.. الفريق محمد فريد يناقش أبطال شمال سيناء فى مهام عملهم

كتب زكى القاضى

فى فيديو نشره الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، ظهر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو يستمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم فى مختلف المجالات، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار علي الوفاء بالمهام المقدسة التي يكلف بها المقاتلين لحماية مقدرات الشعب المصرى.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد تفقد عدد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية علي الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية علي شبه جزيرة سيناء.

كما إلتقى الفريق محمد فريد بعناصر تأمين شمال سيناء من القوات المسلحة ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وإعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى إقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والإستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء .

وقام الفريق محمد فريد بتكريم المتميزين تقديراً لآدائهم لمهامهم بكل تفان وإخلاص فى القضاء على الإرهاب خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.