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خبير ببنك فرنسى: كورونا تُفقد عملة تايلاند عرشها الآسيوى لتُصبح الأسوأ 2020

الخميس، 06 فبراير 2020 06:34 م
خبير ببنك فرنسى: كورونا تُفقد عملة تايلاند عرشها الآسيوى لتُصبح الأسوأ 2020 تايلاند
أ ش أ

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 قال ترين نجوين، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار الفرنسى ناتيكسيس اليوم الأربعاء إن عملة (البات) التايلاندية فقدت قوتها التى سجلتها فى عام 2019 باعتبارها أقوى عملة فى آسيا إلى واحدة من أسوأ العملات أداءً فى المنطقة فى العام الحالى بعد اندلاع فيروس كورونا الجديد فى الصين.

وأوضح نجوين - فى حديث أجراه مع شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - أن العملة التايلاندية فقدت حوالى 4.1% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكى حتى الآن فى عام 2020، كما خسرت نصف مكاسبها التى قاربت 7.9% مقابل الدولار الأمريكى فى عام 2019، وذلك يرجع إلى اعتماد ثانى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا بصورة كبيرة على الطلب الخارجي، وخاصة من الصين.

وأضاف أن عائدات السياحة من الصين تُمثل حوالى 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى تايلاند، فيما تُشكل الصادرات إلى الصين حوالى 6%.

وأشار إلى أن ذلك هو السبب الرئيسى فى خفضنا للتوقعات بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 2.2% فقط هذا العام، لتنخفض تايلاند بذلك عن هدف البنك الدولى البالغ 5%.

وكانت وزارة السياحة التايلاندية قدرت انخفاض عدد السائحين من الصين بأنه قد يؤدى إلى خسارة 50 مليار بات (أى 1.61 مليار دولار).

يُذكر أن اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أعلنت صباح اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا الجديد إلى 564 حالة، فيما وصلت عدد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 28 ألف شخص، كما ارتفع عدد المشتبه فى إصابتهم بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة، وارتفع عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأى شكل من الأشكال مع المصابين إلى ما يقرُب من 187 ألف شخص.

 

 


منظمة الصحة العالمية

البات

جنوب شرق آسيا

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