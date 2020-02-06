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خامنئى: إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية للتصدى لخطة السلام

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص
خامنئى: إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية للتصدى لخطة السلام المرشد الإيراني علي خامنئي
وكالات الأنباء

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قال المرشد الإيراني ، علي خامنئي ، إن إيران ستدعم الميليشيات الفلسطينية المسلحة قدر استطاعتها وحث الفلسطينيين على التصدي لخطة أميركية للسلام مع الإسرائيليين.وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني - نقلتها شبكة سكاى نيوز عربية-  "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة وترى إيران أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية".

وقال خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي ، إن خطة ترامب ستلحق الضرر بأميركا ويتعين على الفلسطينيين مواجهتها بطرد الإسرائيليين والأميركيين عن طريق القتال.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي على الهواء مساء أمس الأربعاء ، إن محاولة أميركا الضغط على إيران للتفاوض من خلال العقوبات لن تجدي نفعا.

وأضاف "كانوا يتصورون أننا سنطلب التفاوض مع أميركا. التفاوض حسب المفهوم الذي يبتغونه هم وليس بالمفهوم الذي نريده نحن .. يريدون منا الاستسلام من خلال مفاوضات قاسية وجائرة ومهينة. هذا مستحيل بالنسبة للشعب الإيراني".

 

 


ايران

فلسطين

خطة ترامب للسلام

ترانب

على خامنئى

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