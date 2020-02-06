حريق شقة بفيصل.. تفحم جميع المحتويات والنيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى

كتب أحمد الجعفرى

انتهت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، من معاينة شقة سكنية اشتعلت فيها النيران مما أسفر عن مصرع رجل مسن و3 أطفال كانوا متواجدين بداخلها، بعدما التعنت النيران محتويات الشقة بالكامل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت معاينة النيابة تفحم جميع محتويات الشقة بالكامل، نتيجة الحريق، وتكون طبقة كربونية على الجدران من جراء الدخان المتصاعد من النيران.

وانتهى خبراء الأدلة الجنائية من رفع الأدلة من موقع الحريق، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لتحديد أسباب اشتعال النيران، والتى أشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي سبب الحادث.

واستدعت النيابة العامة والدة الأطفال لسماع أقوالها حول الواقعة، وبيان ظروف وملابسات اشتعال النيران.

النيابة العامة فى جنوب الجيزة كانت صرحت بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وطلبت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية منهم.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى، تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء، عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم

عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها، ومنع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر، وعدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل، وكثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء، وعدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات

عدم تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز، تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق، وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل، و عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، وتشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

وضع إسطوانات الغاز فى الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، تشغيل الدفايات إلا فى أماكن تواجد العائلة وخصوصًا فى الغرف المغلقة، وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت، وكثرة توصيل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار تجنبا لإندلاع الحرائق فى المنازل أو المنشأت.