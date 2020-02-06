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حجز عاطل بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى

الخميس، 06 فبراير 2020 03:01 م
حجز عاطل بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى دولارات،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحجز  عاطل  24 ساعة على ذمة تحريات المباحث ، حاول النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفادة تلقية بلاغا"إ.م"، 29 سنة، محاسب، بسابقة تعرفه علي أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلي عملات أجنبية " دولار " باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه، لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته، وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفياً وأخبره  بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى أخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب فى أمره وحضر للإبلاغ .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه "ب.م" ، 30 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط  اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق..

 

 

 


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