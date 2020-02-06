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حجز صاحب ثلاجة لحوم بتهمة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 م
حجز صاحب ثلاجة لحوم بتهمة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر لحوم فاسدة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحجز صاحب ثلاجة لحوم على ذمة التحريات، بتهمة حيازة 45 كيلو لحوم مجهولة المصدر.

وألقى  رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 45 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفأدة تمكن ضباط  مباحث إدارة التموين، من ضبط "ص.ع"، 27 سنة، مسئول عن ثلاجة للمجمدات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على المضبوطات التالية " 35 كيلو كبده، 10 كيلو سوسيس"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


لحوم فاسدة

الغش التجارى

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