حبس نجار ذبح والدته فى كفر الشيخ 4 أيام

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس نجار، يعاني من اضطراب نفسي ذبح والدته العجوز، على سرير نومها، وتركها غارقة في دمائها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة بمركز دسوق، قد صرحت بدفن جثمان "فاطمة. م. ا. ش"، 81 عامًا، عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية يفيد، ورود بلاغ لمركز شرطة دسوق، من "ج.ع" 58 سنة، نجار، بأنه أثناء توجهه للاطمئنان على والدته "ف.م" 81 سنة، ربة منزل، والتي تقطن معه بالطابق الأول بنفس العقار الذي يسكن به، وجدها مسجاة على سرير بغرفة نومها مع وجود آثار جرح ذبحي برقبتها.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والرائد أحمد أبو عريضه رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، وضباط المباحث، وعدد من القيادات الأمنية، وتبين أن الجثة بشقة بالطابق الأرضي، بعقار مكون من طابقين، وأن نجلها المبلغ عن الجريمة يقطن معها في الطابق الثاني العلوي، وسلامة منافذ الشقة.

وفوجئ رجال المباحث، بقيام نجلها الثاني "ا.ع" 40 سنة، نجار، بالصياح أنه من قام بقتل والدته المجني عليها، داخل غرفة نومها، وبجواره سكين ملوثة، بالدماء، وتبين وجود جرح قطعي بأحد أصابع يد المتهم اليسرى.

قام ضباط المباحث تحت إشراف العميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتحفظ على المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وتعيين الحراسة اللازمة بمكان الواقعة، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 2683 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق.