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جى بى اوتو تؤكد عدم تأثر خط عملياتها من تعليق إنتاج "هيونداى" بالصين

الخميس، 06 فبراير 2020 04:58 م
جى بى اوتو تؤكد عدم تأثر خط عملياتها من تعليق إنتاج "هيونداى" بالصين جى بى اوتو
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة جى بى اوتو، عن تواصل الإدارة مع جميع المصنعين، بشأن تأثير فيروس كورونا على العمليات المتعلقة بالصين والأخبار الأخير المتداولة بشأن تعليق هيونداى لخط إنتاجها، وأكدت أنه لن يكون هناك أى تأثير على خط عملياتها خلال الأشهر المقبلة وحجم مبيعاتها، مضيفة كما تلقت جى بى أوتو إخطاراً من شركة شيرى عن احتمالية تأخير قد يتراوح بين 7 إلى 10 أيام فقط للموديلات المجمعة محلياً فى مصر.
 
وأضافت جى بى اوتو، فى بيان للبورصة المصرية، أنه لا يوجد أى تأثير على السوق المصرى، وستقوم الشركة بمتابعة الموقف.
 
وجاء ذلك رداً على إعلان الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، عن إغلاق خطوط إنتاج متعددة بسبب القلق المتزايد من فيروس كورونا، ولا يقتصر هذا التأثير على العلامات التجارية الصينية بل سوق السيارات العالمى بأكمله.
 
وحققت شركة جى بى أوتو، مبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 18.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، وبلغت أرباحها 174.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 521.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.
 
وعلى أساس ربعى، حققت الشركة أرباحاً بلغت 60.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 265.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.
 

جى بى اوتو

هيونداى

كورونا

اخبار البورصة

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