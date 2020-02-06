سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الإحصاء: مصر استوردت لعب أطفال بـ5.5 مليون دولار حتى نوفمبر الماضى

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص
جهاز الإحصاء: مصر استوردت لعب أطفال بـ5.5 مليون دولار حتى نوفمبر الماضى لعب أطفال - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات حديثة، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال بلغت نحو 5 ملايين و594 ألف دولار خلال شهر نوفمبر والفترة من "يناير-نوفمبر" 2019، مقارنة بنحو 5 ملايين 563 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 31 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية، وصول القيمة الإجمالية لواردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت نحو مليار و15 مليون دولار، في شهر نوفمبر والفترة من "يناير - نوفمبر" 2019، مقابل مليار و134 مليون دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 118 مليون و774 ألف دولار.

وأشارت نشرة التجارة الخارجية إلى أن الصين تصدرت قائمة بأهم الواردات من أكبر 5 دول طبقًا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، وسجلت الواردات المصرية من الصين نحو 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.

وكانت جملة الواردات للدول الخمس نحو 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل 2 مليار و899 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 704 ملايين دولار، وحلت روسيا في المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الموردة إلى مصر، وبلغ إجمالي الواردات منها نحو 421 مليون دولار، مقابل 505 ملايين دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 83 مليون دولار، وكانت أكبر بنود الواردات من روسيا على الإطلاق هي الحبوب بقيمة 157 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الوقود وزيوت معدنية، وآلات وأجهزة كهربائية.

 


جهاز الاحصاء

الاحصاء

لعب الاطفال

الواردات المصرية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. مسؤول يشرح آلية عمل الساعة السكانية بمبنى جهاز الإحصاء

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص

جهاز الاحصاء: 2.5 مليار دولار تدفقات استثمارية للاتحاد الأوروبى لمصر

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:00 ص

"جهاز الإحصاء ":216 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية فى ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:00 ص

أحدث تقرير لجهاز الإحصاء: انخفاض استيراد السيارات بنسبة 27.9%

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:00 ص

جهاز الإحصاء يحذر: سنحتاج 3 أضعاف النمو الاقتصادى إذا استمر معدل الإنجاب الحالى

السبت، 01 فبراير 2020 10:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة