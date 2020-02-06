سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تحصد 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

الخميس، 06 فبراير 2020 10:07 ص
جامعة بنها تحصد 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصدت جامعة بنها 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذى أقيمت فعالياته بجامعة الفيوم وشارك فيه 25 جامعة مصرية، وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.

 

ووجه السعيد، التهنئة للطالبات الفائزات مؤكداً أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة.

 

وأكد المغربى على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

 

من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب أن الطالبة زينب محمود بكلية الطب البشرى حصلت على الميدالية الذهبية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والطالبة آمنة عبد العزيز بكلية التجارة على الميدالية الذهبية فى الغناء الفردى.

 

كما حصلت الطالبة إسراء محمد بكلية التربية النوعية على الميدالية البرونزية فى الموسيقى والطالبة تقى عاطف بكلية الطب البيطرى على الميدالية البرونزية فى سباق الطريق وحصلت الطالبة هند سمير بكلية الهندسة ببنها على برونزية الميكاترونك ، ونجح فريق الجوالة بالجامعة فى الحصول على المستوى الاول فى جميع المجالات.

 

وشارك الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، فى افتتاح فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذى تستضيفه جامعة الفيوم وتستمر فعالياته حتى السادس من شهر فبراير الجارى ويشارك فيه 25 جامعة مصرية.

 

 

والتقى المغربى، بوفد الجامعة المشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، ومديرى الأنشطة الطلابية وحث الطالبات على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة بنها فى فعاليات ومسابقات الأسبوع.

 

وأكد المغربى على اهتمام جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

 

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

اسبوع فتيات الجامعات

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة