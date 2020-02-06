جامعة بنها تحصد 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

القليوبية إبراهيم سالم

حصدت جامعة بنها 5 ميداليات فى أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذى أقيمت فعالياته بجامعة الفيوم وشارك فيه 25 جامعة مصرية، وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة.

ووجه السعيد، التهنئة للطالبات الفائزات مؤكداً أن جامعة بنها حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة فى الفعاليات والمسابقات المختلفة.

وأكد المغربى على اهتمام الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.

من جانبه قال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب أن الطالبة زينب محمود بكلية الطب البشرى حصلت على الميدالية الذهبية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والطالبة آمنة عبد العزيز بكلية التجارة على الميدالية الذهبية فى الغناء الفردى.

كما حصلت الطالبة إسراء محمد بكلية التربية النوعية على الميدالية البرونزية فى الموسيقى والطالبة تقى عاطف بكلية الطب البيطرى على الميدالية البرونزية فى سباق الطريق وحصلت الطالبة هند سمير بكلية الهندسة ببنها على برونزية الميكاترونك ، ونجح فريق الجوالة بالجامعة فى الحصول على المستوى الاول فى جميع المجالات.

وشارك الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، فى افتتاح فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، والذى تستضيفه جامعة الفيوم وتستمر فعالياته حتى السادس من شهر فبراير الجارى ويشارك فيه 25 جامعة مصرية.

والتقى المغربى، بوفد الجامعة المشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، ومديرى الأنشطة الطلابية وحث الطالبات على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة بنها فى فعاليات ومسابقات الأسبوع.

وأكد المغربى على اهتمام جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة بالأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية والتواصل الفعال مع طلاب الجامعات المصرية.