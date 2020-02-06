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جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم

الخميس، 06 فبراير 2020 03:45 م
جامعة المنوفية تنظم الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت اليوم جامعة المنوفية الاحتفال السنوى العاشر ليوم اليتيم وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، حيث التقى الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ب 220 طفل يتيم من 6 دور أيتام بالمحافظة.

يأتى هذا الاحتفال السنوى الذى تحرص الجامعة على تنظيمه فى إطار الاهتمام بهؤلاء الأطفال والتركيز على احتياجاتهم العاطفية، وإدماجهم فى المجتمع، والمساهمة فى تحقيق متطلباتهم ومايحتاجونه.

وحرص رئيس الجامعة على لقاء الأطفال والحديث معهم وتقديم هدايا ووجبات لهم، وإهداء تبرعات مادية للمسئولين عنهم، وتوجه الأطفال لاستكمال الاحتفال بنادى الجمهورية.

كما أشرف على تنظيم الاحتفال ناهد المصيلحى مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية.

وفى سياق متصل تشارك جامعة المنوفية في فاعليات أسبوع الجامعات الأول (أعضاء هيئة تدريس، عاملين، طلاب) والذى تنظمه جامعة سوهاج في الفترة من 8 الى 14 من فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك وفد جامعة المنوفية في مختلف الأنشطة في الأسبوع حيث ينافس في النشاط الرياضي في خماسي كرة القدم، الطائرة الشاطئية، كرة السلة، تنس الطاولة، التنس الأرضي. وفي النشاط العلمي ينافس في مسابقة الشطرنج، عضو وعضوة هيئة التدريس المثالي، الموظف والموظفة المثالية، وفي النشاط الثقافي ينافس في مجالي القرآن الكريم والشعر، بينما ينافس في دوري المعلومات في النشاط العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة جامعة المنوفية في الأسبوع تهدف إلى جانب التنافس في الأنشطة المختلفة فسوف يكون هناك تواصل بين أبناء الجامعة والجامعات المصرية وفرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات بينهم.

 

 


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