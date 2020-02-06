جامعة المنوفية تشارك فى فعاليات أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

المنوفية -محمد فتحى

تشارك جامعة المنوفية فى فعاليات أسبوع الجامعات الأول (أعضاء هيئة تدريس، عاملين، طلاب) والذى تنظمه جامعة سوهاج فى الفترة من 8 إلى 14 من فبراير الجارى، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويشارك وفد جامعة المنوفية فى مختلف الأنشطة فى الأسبوع حيث ينافس فى النشاط الرياضي في خماسي كرة القدم، الطائرة الشاطئية، كرة السلة، تنس الطاولة، التنس الأرضي. وفي النشاط العلمي ينافس في مسابقة الشطرنج، عضو وعضوة هيئة التدريس المثالي، الموظف والموظفة المثالية، وفي النشاط الثقافي ينافس في مجالي القرآن الكريم والشعر، بينما ينافس في دوري المعلومات في النشاط العلمي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشاركة جامعة المنوفية في الأسبوع تهدف إلى جانب التنافس في الأنشطة المختلفة فسوف يكون هناك تواصل بين أبناء الجامعة والجامعات المصرية وفرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات بينهم.

وحققت جامعة المنوفية، المركز الثالث، في مسابقة المعرض العلمي على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، المقام في جامعة الفيوم.

وتضمن المعرض العلمي مجالات الكيميائي، والغذائي والفني، وشارك في المسابقة 5 طالبات وهم، رحاب سليمان أبو الحسن من كلية هندسة منوف، ومروة جمال عبد الناصر من كلية الاقتصاد، وهاجر عبد الوهاب جادو، وسجده محمد المشد من كلية العلوم.

حضر التكريم وتسليم الجوائز، ميرفت محمد عرفه مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، وبسمه صبري مشرفة النشاط.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين، والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتأهل فريق جامعة المنوفية، لكرة القدم الخماسي، لدور الثمانية، في منافسات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام في جامعة الفيوم.

وخاض فريق جامعة المنوفية مبارتان خلال الأدوار التمهيدية، بالمجموعة الخامسة، حيث خسر من الإسكندرية بصعوبة بنتيجة 3-2 بعدما كان متقدما بهدفين دون مقابل، وفي الجولة الثانية خسر من فريق جامعة الزقازيق بنتيجة 2-1 ليتأهل فريق جامعة المنوفية لدور الثمانية، مع أفضل مركز ثالث بالمجموعات.

ويقود فريق القدم لجامعة المنوفية، الدكتور أحمد ساهر، وإشراف عبير الطوخي، ويضم الفريق الطالبات، سوسن ممدوح، آيه محمد، أميرة سعيد، اسراء خطاب، آيه شتله، أشرقت محمد، رحمه مختار، خلود الزناتي.

ومن المقرر أن يلعب فريق المنوفية مع نظيره فريق التعليم العالي، الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الثمانية للمنافسات التي تقام على ملاعب مركز الأنشطة الطلابية بالفيوم.