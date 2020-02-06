جامعة القاهرة تنهى استعدادات الفصل الدراسى الثانى.. وانتظام المحاضرات السبت

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة انتهاء استعدادات كليات ومعاهد الجامعة لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2019، السبت المقبل بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسى، كما أعلن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات، وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا وحتى منتصف شهر مارس المقبل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن الجامعة على الكليات والمعاهد بإعلان الجداول الدراسية للمقررات انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، وإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتواصل معهم، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية.

وقال الدكتور الخشت إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة سلامة المصاعد، وتجهيزات المدن الجامعية وانتهاء أعمال الصيانة بها، لافتًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين المعتمدة في الجامعة لضمان سير وتنظيم العملية التعليمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتأمين الحرم الجامعي فيما يتعلق بدخول الأفراد والسيارات، وصيانة منظومة الكاميرات، للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط، وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراجعة العيادات الطبية المتواجدة بعدد من الكليات وتوفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

وأضاف الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة ستواصل موسمها الثقافى والفنى مع بداية الفصل الدراسى الثانى بمجموعة من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة المصرية، بالإضافة إلى الندوات الثقافية والحفلات الفنية، والتى يشارك فيها نخبة من المفكرين وكبار الكتاب والأساتذة والفنانين.

وكان الدكتور محمد الخشت أعلن فى وقت سابق إعداد خطة شاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعميم الإصدار الأول منها على كل الكليات والوحدات والإدارات، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس واتخاذ كل ما يلزم لمتابعة الوقاية منه داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.