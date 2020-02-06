جامعة الزقازيق تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة وإعداد خطة لمواجهة كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

دعا الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إلى اجتماع لمجلس عمداء طاريء لمناقشة الموقف العالمى والمحلى لفيروس كورونا، وأصدر القرار رقم ( 265 ) بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمتابعة وإعداد خطة طوارىء لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، تحت رئاسته وعضوية الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع شئون التعليم والطلاب، عميد كلية الطب البشرى بالزقازيق، والقائم بأعمال كلية الطب البشرى بفاقوس، عميد كلية الطب البيطرى، عميد كلية التمريض، أمين عام جامعة الزقازيق، المدير التنفيذى للمستشفيات، ورؤساء أقسام المتوطنة والباطنة والصدر والصحة العامة والأطفال بكلية الطب البشرى، المشرف على الشئون العلاجية بالمستشفيات، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، الدكتور محمود عبد اللطيف محمد المدير التنفيذى للمكتب الإعلامى لرئيس الجامعة .

وأشاد الدكتور عثمان شعلان بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الوقاية من المرض والاكتشاف المبكر له، مع المتابعة المستمرة للمستجدات من خلال متابعة الأزمة وتحديد نطاقها على مستوي العالم والحد من انتشارها، وإرسال طائرة خاصة إلى مطار ووهان بالصين، لنقل المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر، بعد انتشار فيروس كورونا.

ومن هذا المنطلق أكد رئيس الجامعة على تخصيص خمسة عشر دقيقة من محاضرات الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالي على التوعية من فيروس الكورونا وكيفية الوقاية منه، وأعطى توجيهات لعمداء الكليات بالمتابعة وكيفية توجيه الطلاب داخل الجامعة عند للوقاية وطرق التعامل .

وتفقد رئيس الجامعة المبنى الذى تم تجهيزه لاستقبال الحالات المشتبه بها والذى اشتمل على العيادات لإستقبال المرضي، والغرف والأجنحة والعناية والمعمل المعد لذلك، وقد رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد المنعم أبو شرخ القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى بفاقوس، الدكتور عاطف حسين وكيل كلية الطب البشري، الدكتور وائل صبرى المشرف العام على الشئون العلاجية، محمد فكرى مدير عام الشئون الإدارية لمستشفيات جامعة الزقازيق .

وصرح الدكتورعبد المنعم أبو شرخ عميد كلية الطب البشري بفاقوس، أن اللجنة دورها يرتكز على الوقاية من المرض، مع توزيع أدوار مهام على أعضاء اللجنة وتحديد أدوار عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس فى إطار خطة متكاملة للتعامل مع متطلبات الموقف .

وأكد الدكتور وائل صبرى المشرف العام على الشئون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق، على أنه تم التدريب على كيفية التعرف على حالات الإشتباه والحالات المؤكدة، وتم تشكيل فريق الإستعداد الوبائى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، مع حصر ومراجعة الموارد اللوجستية بمستشفيات جامعة الزقازيق ، ومراجعة وتقييم غرف العزل بالمستشفيات .



رئيس الجامعة يتفقد الاماكن



رئيس الجامعة



اللجنة الطبية