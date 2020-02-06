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جامعة الإسكندرية: فصل الطالب المعتدى على استاذ التجارة نهائيًا

الخميس، 06 فبراير 2020 10:14 م
جامعة الإسكندرية: فصل الطالب المعتدى على استاذ التجارة نهائيًا الطالب المتهم
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد مجلس كلية التجارة جامعة الإسكندرية بجلسته الطارئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم والطلاب، السلوك الإجرامى وغير الأخلاقى المرفوض من أحد الطلاب بالتعدى على عضو هيئة التدريس بالكلية، ويؤكد المجلس فى بيانه بأن هذا السلوك الشاذ والتصرف غير الأخلاقى من أحد الطلاب لا يمثل المجتمع الطلابى بالكلية والجامعة، كما يؤكد المجلس على التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسئوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية بدءً من اليوم الأول فى الفصل الدراسى الثانى.
 
وأعرب المجلس على احترامه التام للقانون واللوائح والأعراف الجامعية فى التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة وترك الشق الجنائى للجهات المعنية ويشكر المجلس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية جميع الأجهزة الأمنية والقضائية للاستجابة الفورية والتدخل المباشر والفورى فى مواجهة هذة الواقعة والذى أسفر عن القبض على المتهم فى زمن قياسى بأدوات الجريمة المستخدمة ويهيب المجلس من وسائل الاعلام التعامل مع هذة الواقعة بمهنية وحرص شديد نظراً لحساسية هذا الأمر فى المجتمع المصرى بصفة عامة والمجتمع الجامعى بصفة خاصة.
 
وأعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان على تواصل مستمرخلال الأزمة وبمجرد علمه بالواقعة وجة بالآتى" اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب لتوقيع أقصى العقوبات التأديبية التى تصل إلى الفصل النهائى من الجامعة، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأى جامعة أو معهد آخر، كما وجه الوزير إدارة الجامعة بمتابعة الشق الجنائى فى الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس، كما تواصل بعضو هيئة التدريس الذى تعرض للاعتداء للاطمئنان عليه، والتأكيد على الحسم الكامل فى تنفيذ القانون، واحترام الأعراف الجامعية". 
 
 
 

 

 


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اعتداء على استاذ

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