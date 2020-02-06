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تعليم الغربية تشارك فى تجميل حديقة الأندلس بطنطا بمبادرة "بإدينا نجملها"

الخميس، 06 فبراير 2020 06:51 م
تعليم الغربية تشارك فى تجميل حديقة الأندلس بطنطا بمبادرة "بإدينا نجملها" تجميل الأسوار
الغربية عادل ضرة

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كلف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التوجيه العام للتربية الفنية، والتعليم الفنى الزراعى والصناعي، بتجميل الأسوار الداخلية لحديقة الأندلس بطنطا، وتشجير وتقليم أحواض الزهور والأشجار، بالتنسيق مع مجلس مدينة طنطا، وحى أول وثان طنطا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "بإدينا نجملها"، التى أطلقها الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، والتى استهدفت تجميل وتزيين الحديقة.

وتم الرسم على جدران الحديقة، والتى تمت بإشراف الموجه العام للتربية الفنية، وتقليم وزراعة الأشجار الداخلية، وزراعة أحواض الزهور، والعناية بها، والتى تمت بإشراف مدير عام التعليم الفنى بالغربية.

و أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجهد المبذول فى تجميل وتزيين الأسوار وزراعة بعض الأشجار بالحديقة من قبل جميع المشاركين بالعمل سواء أكانوا طلاب أو معلمين.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة التفقدية، مدير عام التعليم الفني، ومدير التعليم الزراعى، وموجه عام التربية الفنية، ومدير إدارة الأمن بالمديرية.

وكان طلاب مدارس الإدارة التعليمية ببسيون بمحافظة الغربية، قد شاركوا فى مبادرة بإدينا نجملها التى أطلقها الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية ،وشارك طلبة المدارس فى تجميل  مبنى ديوان عام الإدارة التعليمية ومدرسة الجمهورية الرسمية للغات تحت رعاية المهندس  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية و فتحى أبوهندى مدير عام التعليم الفنى بالغربية و شبل حسين خليل مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون و محمد البنا مدير التعليم الفني، وبمشاركة معلمى التربية الفنية ومدرسى الزخرفة وفريق من التوجية والإرشاد المهنى بمدرسة محمد صلاح الصناعية العسكرية وطلبة المدرسة الموهوبين فى الرسم على الجدران، كما تم تقليم الأشجار ورفع الاتربه، وتجميل الأرصفة.

من ناحيه أخرى شارك طلاب مدارس التعليم العام والفنى بمحافظة الغربية تحت اشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وفتحى هنيدى مدير التعليم الفنى بالمديرية فى تجميل اسوار المدارس واكشاك الكهرباء فى عدد من الشوارع بمدينة طنطا ضمن مبادرة بايدينا نجملها.

 

مبادرة بايدينا نجملها (8)
مبادرة بايدينا نجملها 

 

مبادرة بايدينا نجملها (1)
مبادرة بايدينا نجملها 

 

مبادرة بايدينا نجملها (2)
مبادرة بايدينا نجملها 

 

مبادرة بايدينا نجملها (3)
مبادرة بايدينا نجملها 

 

مبادرة بايدينا نجملها (5)
مبادرة بايدينا نجملها 

 

مبادرة بايدينا نجملها (6)
مبادرة بايدينا نجملها 

 


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