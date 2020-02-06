تعليم الإسماعيلية: الدراسة فى موعدها السبت القادم ولا صحة للتأجيل

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تأجيل موعد الدارسة فى محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ رسميا على مستوى المحافظة يوم السبت الموافق 8/2/2020 للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين ويوم الأحد الموافق 9/2/2020 لجميع المدارس.

وطالب مدير مديرية المديرية من أولياء الأمور فى بيان صحفى له اليوم، عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى وأن صفحة العلاقات العامة والإعلام هى المصدر الوحيد فيما يخص كل أخبار مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

ومن ناحية آخرى، قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن امتحانات الثانوية العامة هى مهمة قومية يجب المرور بها بسلام وتوفير كافة الإجراءات التى تحفظ أمن وسلامة اللجنة، مشيرا إلى تقديم كل الدعم لكل اللجان لإتمام المهمة بنجاح.

جدير بالذكر أن قطاع الإسماعيلية يضم محافظات السويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء و 11 إدارة من محافظة الشرقية إلي جانب محافظة الإسماعيلية.

وأشاد الدكتور خالد خلف قبيصي بالجهود التى تبذلها مديرية أمن الاسماعيلية فى جميع الفعاليات فى إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم فى تأمين المنشآت وكذلك المرور بالامتحانات سواء محلية أو عامة بكل يسر وسهولة وأمان، وأن الشارع الإسماعيلي يشعر بالاستقرار والهدوء فى ظل العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الأمن الذي يمثل الدرع الواقي والأمن والأمان إلي جانب القوات المسلحة.

كما وقع الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية برتوكولا للتعاون مع الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض جامعة قنا السويس تحت عنوان "مهارات تمريضية وتثقيف صحي " للعاملين بالتربية والتعليم، وذلك فى حضور إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام.