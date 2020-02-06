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الخميس، 06 فبراير 2020 11:35 م
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تعليق الدراسة فى كوريا الجنوبية فى ظل انتشار مخاوف من كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 11:00 م
تعليق الدراسة فى كوريا الجنوبية فى ظل انتشار مخاوف من كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
سول أ ش أ

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علقت 592 مدرسة ودار حضانة فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس أعمالها؛ كجزء من التدابير الطارئة المتبعة للمساعدة على إيقاف انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزارة التعليم الكورية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية - أنه تم اليوم إغلاق 450 دار رعاية و77 مدرسة ابتدائية و29 مدرسة إعدادية و33 مدرسة ثانوية وثلاث مؤسسات تعليمية خاصة، بزيادة 220 مؤسسة تعليمية مقارنة بأمس.

يُشار إلى أن كوريا الجنوبية أبلغت اليوم عن 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ما يجعل إجمالى عدد المرضى داخل البلاد 23 حالة، وجرى وضع 12 تلميذا ومعلما تحت الحجر الصحى يوم أمس بعد زيارة لمقاطعة هوبى الصينية، منشأ الفيروس، وأوصت الوزارة الجامعات كذلك بتأجيل الفصل الدراسى الجديد لمدة أربعة أسابيع كجزء من التدابير الاحترازية.

 


تعليق الدراسة فى كوريا الجنوبية

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